إخلاء سبيل راسل براند بكفالة بتهم الاغتـ.صاب والاعتـ.داء الجنسي

أخلت المحكمة بلندن سبيل الممثل الكوميدي راسل براند، بكفالة على ذمة قضايا اغتصاب واعتداء جنسي.

ومن المقرر أن تبدأ محكمة ساوثوارك في لندن يوم 17 فبراير المقبل، بالنظر في القضية بشكل مفصل.

ويواجه راسل براند تهم اغتصاب واعتداء فى السنوات ما بين 1990 و2005 .

ولد راسل براند فى 4 يونيه 1975 بإسكس، إنجلترا، ودرس الدراما بالأكاديمية الملكية للفنون المسرحية والدراما بلندن عام 1995، لكنه طرد فى السنة الأخيرة لسوء السلوك.

بعدها اتجه براند للكوميديا فبدأ العمل بمجال stand-up comedy، وكان أول عرض له عام 2000.

انتقل فى 2009 إلى نيويورك ليقدم عروضه هناك.

شارك (براند) فى عدة أعمال تلفزيونية منها (مبارك) سنة 2005، و(الدم البارد) عام 2007.

كما شارك أيضا فى عدة أفلام منها الفيلم الكوميدى (بينيلوب)، و(قصص ما قبل النوم) مع النجم (آدم ساندلر).

وفى عام 2010، قام ببطولة الفيلم الكوميدى (أحضره إلى اليونان)، تلاها (آرثر) مع الممثلة البريطانية (هيلين ميرين) فى 2011.

بالإضافة إلى التمثيل، فان (براند) يقوم أيضا بتقديم برنامج على راديو (BBC Radio 2).