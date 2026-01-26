يتابع المواطنون أسعار الدواجن كل يوم باهتمام كبير لسد احتياجاتهم اليومية لأنها من السلع الأساسية التي لا غنى عنها في كل بيت .

سجلت أسعار الدواجن اليوم الإثنين 26 يناير 2026، ارتفاعاً ملحوظاً وفقًا لآخر تحديثات بورصة الدواجن وبيانات البوابة الحكومية لأسعار السلع.

أسعار الفراخ اليوم الإثنين



ويستعرض موقع صدى البلد الإخباري أسعار الفراخ اليوم في كل من بورصة الدواجن والبوابة الحكومية، وتشمل سعر الفراخ البيضاء والبلدي كالآتي..

أسعار الفراخ البيضاء



بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك نحو 80.5 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق، بينما تراوحت الأسعار بين 65 و115 جنيها للكيلو داخل المحال التجارية.

أسعار الفراخ البلدي



وسجل متوسط سعر كيلو الفراخ البلدي للمستهلك 114 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق، مع تسجيل الأسعار من 72.5 جنيه إلى 135 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

سعر الفراخ البيضاء في المزرعة



تراوح السعر المعلن لكيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن بين 72 و73 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي في المزرعة



تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 96 و97 جنيهًا.

أسعار الفراخ الساسو اليوم



وبالنسبة لأسعار الدواجن الحمراء الساسو، فقد تراوحت أسعارها داخل البورصة عند مستوى 95 جنيهًا للكيلو، بينما تباع للمستهلك في الأسواق المحلية بسعر يتراوح ما بين 100 و110 جنيهات للكيلو.

أسعار كرتونة البيض اليوم



سجلت أسعار البيض حالة من الاستقرار النسبي، حيث تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض في المزارع ما بين 103 و108 جنيهات، بينما سجلت في المحال والأسواق أسعارًا تتراوح بين 125 و135 جنيهًا.

أما كرتونة البيض الأحمر، فقد سجلت في المزارع أسعارًا تتراوح ما بين 105 و108 جنيهات، لتباع للمستهلك في الأسواق بسعر يتراوح بين 128 و140 جنيهًا.

فيما سجل سعر كرتونة البيض البلدي في الأسواق اليوم ما بين 130 و150 جنيهًا.

أسعار البانيه ومشتقات الدواجن

سجلت أسعار أجزاء الدجاج الطازجة مستويات متفاوتة، وجاءت كالتالي:

صدور الدجاج الطازجة (كيلو): من 150 إلى 230 جنيهًا.

الدبوس الطازج (كيلو): نحو 140 جنيهًا.

أوراك الدجاج الطازجة (كيلو): نحو 120 جنيهًا.

البانيه الطازج (كيلو): بين 200 و240 جنيهًا.

فرخة كاملة طازجة (وزن 950 – 1000 جرام): نحو 125 جنيهًا.

دجاج بلدي كامل طازج (وزن 1.5 كجم): نحو 293 جنيهًا.