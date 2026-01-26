قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عاجل | الكرملين: المحادثات الثلاثية بشأن أوكرانيا ستستمر الأسبوع المقبل
إمام عاشور يصل لأعلى قيمة في مسيرته ويتساوى مع تريزيجيه
أعلنوا عن أنفسهم على الانترنت.. القبض على شخصين و5 فتيات يمارسن أعمالا منافية للآداب
مبعوث بوتين: زيلينسكي يعرقل عملية السلام في أوكرانيا بتأجيل تسوية ملف الأراضي
معلومات الوزراء: توقعات بنمو الطلب العالمي على النفط بـ930 ألف برميل يوميا
حطام طائرة مسيرة يتسبب في اندلاع حريق بشركتين بمنطقة كراسنودار الروسية
فى ذكراها | قصة ضرب سعاد حسني لأحمد زكي.. وأزمتها مع رشدي أباظة
العناية الإلهية تنقذ الركاب.. حريق أتوبيس أفريكانو على طريق «طور سيناء – شرم الشيخ» دون إصابات
الكرملين: أي هجوم على إيران يزعزع استقرار الشرق الأوسط
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه والأعراض والأسباب
مفيش تحسين .. قرارات عاجلة بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة
الكاف يؤجل جلسة الاستماع الخاصة بالسنغال بشأن أحداث نهائي أمم أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الإثنين

الدواجن
الدواجن
أمل مجدى

يتابع المواطنون أسعار الدواجن كل يوم باهتمام كبير لسد احتياجاتهم اليومية لأنها من السلع الأساسية التي لا غنى عنها في كل بيت .

سجلت أسعار الدواجن اليوم الإثنين 26 يناير 2026، ارتفاعاً ملحوظاً وفقًا لآخر تحديثات بورصة الدواجن وبيانات البوابة الحكومية لأسعار السلع.

أسعار الفراخ اليوم الإثنين


ويستعرض موقع صدى البلد الإخباري أسعار الفراخ اليوم في كل من بورصة الدواجن والبوابة الحكومية، وتشمل سعر الفراخ البيضاء والبلدي كالآتي..

أسعار الفراخ البيضاء


بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك نحو 80.5 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق، بينما تراوحت الأسعار بين 65 و115 جنيها للكيلو داخل المحال التجارية.

أسعار الفراخ البلدي 


وسجل متوسط سعر كيلو الفراخ البلدي للمستهلك 114 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق، مع تسجيل الأسعار من 72.5 جنيه إلى 135 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

سعر الفراخ البيضاء في المزرعة


تراوح السعر المعلن لكيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن بين 72 و73 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي في المزرعة


تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 96 و97 جنيهًا.

أسعار الفراخ الساسو اليوم


وبالنسبة لأسعار الدواجن الحمراء الساسو، فقد تراوحت أسعارها داخل البورصة عند مستوى 95 جنيهًا للكيلو، بينما تباع للمستهلك في الأسواق المحلية بسعر يتراوح ما بين 100 و110 جنيهات للكيلو.

أسعار كرتونة البيض اليوم


سجلت أسعار البيض حالة من الاستقرار  النسبي، حيث تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض في المزارع ما بين 103 و108 جنيهات، بينما سجلت في المحال والأسواق أسعارًا تتراوح بين 125 و135 جنيهًا.

أما كرتونة البيض الأحمر، فقد سجلت في المزارع أسعارًا تتراوح ما بين 105 و108 جنيهات، لتباع للمستهلك في الأسواق بسعر يتراوح بين 128 و140 جنيهًا.
فيما سجل سعر كرتونة البيض البلدي في الأسواق اليوم ما بين 130 و150 جنيهًا.

أسعار البانيه ومشتقات الدواجن 

سجلت أسعار أجزاء الدجاج الطازجة مستويات متفاوتة، وجاءت كالتالي:

صدور الدجاج الطازجة (كيلو): من 150 إلى 230 جنيهًا.
الدبوس الطازج (كيلو): نحو 140 جنيهًا.
أوراك الدجاج الطازجة (كيلو): نحو 120 جنيهًا.
البانيه الطازج (كيلو): بين 200 و240 جنيهًا.
فرخة كاملة طازجة (وزن 950 – 1000 جرام): نحو 125 جنيهًا.
دجاج بلدي كامل طازج (وزن 1.5 كجم): نحو 293 جنيهًا.

الدواجن سعر الفراخ اليوم سعر كرتونة البيض سعر الدواجن سعر الفراخ الحمراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة: لن نسمح للأهلي أو أي ناد بمخالفة لائحة شؤون اللاعبين

شوبير

هل ده منطقي؟.. شوبير يحسم الجدل بشأن مهاجم الأهلي

لؤي رجب

وفاة مأساوية تهز الوسط الرياضي: كواليس الساعات الأخيرة في حياة لؤي رجب

سيف زاهر

70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض

الزمالك

الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال

النجم العالمي خابي لام

صفقة تاريخية.. خابي نجم التيك توك يبيع شركته

ترشيحاتنا

جناح الأزهر بمعرض الكتاب يفتح آفاق الإبداع.. فن مستدام وخط عربي لتعزيز الهوية والوعي

جناح الأزهر بمعرض الكتاب يفتح آفاق الإبداع.. فن مستدام وخط عربي لتعزيز الهوية والوعي

جناح الأزهر بمعرض الكتاب ينظم ندوتين فكريتين حول تكامل العلم والدين وقضايا الشباب

اليوم.. جناح الأزهر بمعرض الكتاب ينظم ندوتين فكريتين حول تكامل العلم والدين وقضايا الشباب

شهر شعبان

أزهري يوضح سبب صيام النبي في شعبان أكثر من الشهور الأخرى

بالصور

حمص الشام .. أضرار خطيرة قد تصدمك

أضرار حمص الشام
أضرار حمص الشام
أضرار حمص الشام

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه والأعراض والأسباب

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب

أورمان الشرقية تنظم معرضا لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا بأبوكبير

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

الجرأة والجمال.. روبى تثير الجدل بالأحمر الناري

روبي
روبي
روبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد