مواعيد مباريات اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة
ليلة النصف من شعبان .. موعدها وأفضل عبادة تغتنم بها الثواب
مسؤول أمريكي رفيع المستوى: نتوقع فتح معبر رفح بنهاية الأسبوع
تحطم طائرة خاصة تقل 8 أشخاص في مطار بانجور بأمريكا
الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال
عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالأسواق
دعاء الفجر للرزق في السابع من شعبان.. اغتنم أوقات الاستجابة بعد الصلاة
ماذا تقدم تويوتا برادو 2026.. وكم سعرها في السوق السعودي؟
إيران تتوعد برد واسع| تجهيز آلاف الصواريخ.. وواشنطن تجري تدريبا إقليميا
زلازل محتملة وتوقعات مثيرة.. الخبير الهولندي يثير الجدل مجددا مع مطلع 2026
بداية شهر رمضان 2026.. اعرف موعد أول يوم وعدد ساعات الصيام
أخبار البلد

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالأسواق

أسعار الدواجن
شيماء مجدي

عاودت أسعار الدواجن الصعود بعد استقرار وانخفاض دام لشهور ، وعلى الرغم من أنه كان فى مصلحة المستهلك إلا أن المربيين تكبدوا خسائر كبيرة .
 

ويقدم موقع "صدى البلد" خدمات لمتابعيها يوميا ومن أهمها أسعار الدواجن والبيض والتى أصبحت مصدر اهتمام المواطنين بعدما شهدت ارتفاعات وانخفاضات خلال الآونة الأخيرة.


 

أسعار الدواجن اليوم

وعاودت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة إلى للانخفاض ووصل سعر الكيلو إلي 72 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 65 جنيها منذ أيام، أى ارتفعت 7 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر 85 جنيها، كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى 62 جنيها للكيلو وتصل للمستهلك بسعر 78 جنيها.
 

كما ارتفع سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" لتصل إلى 92 جنيه بعدما كان سعرها 90 جنيها وتصل للمستهلك 105 جنيهات.

بينما استقرت سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 110 جنيهًا وتصل للمستهلك بسعر  125 جنيهًا.
 

كما ارتفع سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  180 لـ 200 جنيهًا في بعض المحلات.
سعر الأوراك من 80 ل 90  جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 60 و 70 جنيها.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.

أسعار البيض 

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 110 جملة لتصل للمستهلك بسعر 130 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 120 جنيها.

كما استقرت  سعر كرتونة البيض الأبيض 110 جنيها جملة لتباع للمستهلك بنحو 125   جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها.
 

تصدير الدواجن

من جانبه، أكد الدكتور ثروت الزينى نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن أننا لدينا مساحة كبيرة للتصدير سواء في الدواجن أو في البيض وعندنا أكثر من 20% فائض عن الاستهلاك والاكتفاء الذاتي.

وأوضح "الزيني" لـ"صدي البلد" أننا بدأنا نصدر فعلًا لتنزانيا وأوغندا والإمارات وليبيا والسودان ونرغب فى  المزيد كمان من التصدير لإننا لدينا فائض كبير.

هل تتأثر أسعار الدواجن والبيض؟

وأوضح "نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن " أن أسعار البيض والدواجن بالأسواق المحلية لن تتأثر بقرار التصدير  لإننا مازلنا لدينا فائض ، معلقا:" احنا كل اللي صدرناه ده ما يجيش 1% وبالتالى ليتنا نستطيع تصدير ال 20% الفائض حتى نحافظ على المنتجين ونحافظ على الأسعار ما تنهارش
ويستمر المنتج في في العملية الإنتاجية
.
زيادة انتاجية الدواجن والبيض

وأكد أن هناك زيادة فى الانتاجية تتراوح من 20 ل25% عن الأعوام الماضية حتى الأسعار فى هذا الوقت وحتى مع دخول رمضان ستقل بنسبة 30 أو 35% عن العام الماضي ، معلقا:" السنة اللى فاتت كانت تباع كرتونة البيض ب 160 جنيهًا بالمزرعة فى نفس التوقيت من العام الماضي ، الآن الكرتونة ب 110 جنيهًا بالمزرعة كذلك كيلو الدواجن وصل العام الماضي أيضا إلي 95 جنيها بالمزرعة لكن حاليا يتراوح من 65 لـ 70 جنيهًا.

ولفت إلي أن الحفاظ على المربي ضرورة حتمية لاستمرار ونهوض صناعة الدواجن لكنه حاليا يتعرض للخسارة بسبب قلة الأسعار عن التكلفة الفعلية ، متابعا:" المربي بقاله 7 شهور بيخسر " .
 

الدواجن أسعار الدواجن الفراخ البانيه أسعار البيض البيض

