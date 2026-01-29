قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. سعر الفراخ والبيض اليوم الخميس

الدواجن
الدواجن
شيماء مجدي

ارتفعت أسعار الدواجن اليوم الخميس 29 يناير 2026، وذلك بعد زيادة الإقبال على شرائها بسبب شهر رمضان. 
 

ويقدم موقع "صدي البلد" خدمات لمتابعيها يوميا ومن أهمها أسعار الدواجن والبيض والتى أصبحت مصدر لاهتمام المواطنين بعدما شهدت ارتفاعات وانخفاضات خلال الآونة الأخيرة.


 

أسعار الدواجن اليوم الخميس 29 يناير

وعاودت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  إلى للانخفاض ووصل سعر الكيلو إلي 76 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 65 جنيها منذ أيام  ، أى ارتفعت 11  جنيها وتصل  للمستهلك بسعر 85 جنيها، كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى 62 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 78 جنيها.


كما ارتفع سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 100 جنيه بعدما كان سعرها 90 جنيهات  وتصل للمستهلك 115  جنيهًا.

بينما استقرت سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 110 جنيهًا وتصل للمستهلك بسعر  130 جنيهًا.


كما ارتفع سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  180 لـ 200 جنيهًا في بعض المحلات.
سعر الأوراك من 80 ل 90  جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 60 و 70 جنيها.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.

أسعار البيض

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 110 جملة لتصل للمستهلك بسعر 130 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 120 جنيها.

كما استقرت  سعر كرتونة البيض الأبيض 110 جنيها جملة لتباع للمستهلك بنحو 125   جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها.


كشف الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، عن أسباب الارتفاع الأخير في أسعار الدواجن بالأسواق، مؤكدًا أن هذا الارتفاع محدود ومؤقت، ويرجع بالأساس إلى زيادة الإقبال على الشراء والتخزين مع قرب حلول شهر رمضان.

وأوضح الزيني، في تصريحات لـ«صدى البلد»، أن زيادة الإنتاج المحلي تمثل العامل الأهم في ضبط أسعار الدواجن والبيض، لافتًا إلى أن الإنتاجية ارتفعت بنسبة تتراوح بين 20 و30%، وهو ما ساهم في تحقيق وفرة واضحة بالأسواق.

وأشار إلى أن المربين تكبدوا خسائر كبيرة منذ يونيو الماضي، نتيجة بيع الدواجن بأسعار أقل من التكلفة الحقيقية للإنتاج، ما يهدد استمرار عدد كبير منهم في السوق، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات لحماية الصناعة الوطنية.

وطالب نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الدواجن المستوردة، مؤكدًا أن حماية الصناعة المحلية ليست أمرًا استثنائيًا، حيث تفرض بعض الدول رسومًا تصل إلى 80% للحفاظ على استقرار أسواقها وحماية استثماراتها.

وشدد على أن تحصيل هذه الرسوم يحقق عدة أهداف، أبرزها دعم خزينة الدولة، وحماية العمالة، وضمان استمرارية الاستثمارات الضخمة في قطاع يُعد من أهم القطاعات الغذائية.

