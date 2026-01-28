قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

القابضة للمياه ترفع درجة الاستعداد بالشركات التابعة استعدادًا لاستقبال شهر رمضان

احمد جابر
احمد جابر

أكد المهندس أحمد جابر شحاتة، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب التنفيذي، رفع درجات الاستعداد والطوارئ بكافة الشركات التابعة استعدادًا لاستقبال شهر رمضان الكريم، مع مراعاة أوقات الذروة المتوقعة وارتفاع معدلات الاستهلاك، وذلك في إطار توجيهات السيد المهندس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

تقييم دوري لكفاءة المحطات والروافع

وأوضح المهندس أحمد جابر أنه تم التوجيه بمراجعة المناطق التي تشهد تكرار المشكلات، وإجراء تقييم دوري لكفاءة المحطات والروافع، بما يضمن استمرارية الخدمة بالكفاءة المطلوبة خلال الشهر الكريم.


كما شدد على الالتزام الكامل بخطط الصيانة الدورية لجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي، واستمرار تطهير خطوط وشبكات الصرف الصحي، ومتابعة خطط التطهير التي تنفذها الشركات التابعة بكل محافظة، بما يسهم في الحفاظ على كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.


ووجّه رئيس القابضة بضرورة تكثيف الجولات التفتيشية الدورية والمفاجئة على المحطات والروافع، مطالبًا رؤساء الشركات التابعة بالتواجد الميداني لمتابعة الأداء عن كثب، والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، لضمان سرعة الاستجابة والحفاظ على استمرارية الخدمة دون تأثر.

وأشار إلى أن الشركة القابضة تتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة من خلال الخط الساخن (125) بجميع المحافظات، بالإضافة إلى الرقم (175) لتلقي بلاغات الصرف الصحي بمحافظتي القاهرة والإسكندرية.


وفي السياق ذاته، ناشدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه والاستخدام الرشيد وعدم الإسراف، مؤكدة استمرار جهود التوعية من خلال نشر نصائح وإرشادات حول ترشيد الاستهلاك، وصيانة الأدوات الصحية، وإصلاح التسريبات المنزلية عبر صفحتها الرسمية "كل نقطة بتفرق" على موقع فيسبوك:
facebook.com/kolno2tabtfre2
وأكدت الشركة استمرار تنفيذ حملاتها التوعوية لتعزيز ثقافة ترشيد استهلاك المياه، بما يحقق الاستدامة ويحافظ على الموارد المائية للأجيال القادمة.

احذر هذه المؤشرات الجلدية قد تكشف الإصابة بسرطان الرئة
مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان

كنز صحي.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء بالليمون يوميا؟

شقيقة عبير صبرى تخطف الأنظار حولها فى أحدث ظهور لها

