نائب وزير الخارجية الإيراني: أي مفاوضات مع واشنطن لا تقلل استعدادنا لحـرب محتملة

قال نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، إن أي مفاوضات مع واشنطن لا تقلل استعداد بلاده لحـرب محتملة.

وأضاف نائب وزير الخارجية الإيراني آبادي -حسبما أفادت قناة (القاهرة الإخبارية)، اليوم /الأربعاء/- أن أي هجـوم أمريكي محدود سيواجه برد مناسب، مشددا على أن أولوية طهران ليست التفاوض مع واشنطن بل الاستعداد للدفاع عن إيران.

وأكد نائب وزير الخارجية الإيراني، أنه لايوجد مفاوضات حالية مع واشنطن لكن البلدان تتبادلان الرسائل معا.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، إيران بهجوم "أشدّ وطأة" من الضربات التي أمر بها ضد المواقع النووية الإيرانية في يونيو الماضي، إذا لم توافق طهران على اتفاق لكبح برنامجها النووي.

وأشار ترامب إلى تحرك أسطول ضخم باتجاه إيران، بقيادة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، مؤكدا أن الأسطول مستعد وقادر على تنفيذ مهمته بسرعة، وبقوة وعنف إذا لزم الأمر".