هل يجوز لطلاب 3 ثانوي “تغيير الشعبة” قبل امتحانات الثانوية العامة؟..قرار حاسم
قرار جمهوري بتعيين عدد من معاوني النيابة الإدارية
معلومات الوزراء: 72% من أصحاب الثروات المرتفعة يفضلون مصر للاستثمار العقاري
التعليم العالي: دعم نشر 14 ألف بحث علمي في مجلات دولية مرموقة
وزير الخارجية الإيراني: لا مفاوضات إلا بعد التراجع عن التهديدات والمطالب المفرطة وغير المنطقية
نادي الأسير: الاحتلال يعتقل 130 مواطنا في الضفة الغربية ويحقق معهم ميدانيا
بسبب تعنت الاحتلال.. مدير مجمع الشفاء بغزة يحذر من كارثة صحية جديدة
صرف المعاشات لـ 11.5 مليون مستحق الأحد المقبل
التراويح بجزء كامل.. الجامع الأزهر يعلن خطة دعوية شاملة لشهر رمضان 1447هـ/2026
نجم توتنهام يتعرض لحادث سير قبل مواجهة فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا
سفير الهند: مصر بوابة إفريقيا وأوروبا وهدفنا جذب مليون سائح وتعزيز الشراكة الاستراتيجية
استرداد 100 فدان من الأراضي المخالفة ببرج العرب وإزالة كافة التعديات
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
وزير الخارجية الإيراني: لا مفاوضات إلا بعد التراجع عن التهديدات والمطالب المفرطة وغير المنطقية

عراقجي
البهى عمرو

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أنه لا مفاوضات إلا بعد التراجع عن التهديدات والمطالب المفرطة وغير المنطقية.

وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن بلاده لم تجر أي اتصالات خلال الأيام الماضية مع المبعوث الأمريكي ويتكوف، ولم تطلب إجراء مفاوضات مع واشنطن.

وأشار عراقجي، في تصريحات له، إلى أن هناك بعض الدول التي تقوم بالوساطة لخفض التوتر بالمنطقة وطهران على تواصل معها.

وقال عراقجي: “إذا كانت الولايات المتحدة تسعى للتفاوض فلا يمكن الحديث عن ذلك في ظل التوتر والتهديد”.

وأضاف: “لا يمكن ممارسة الدبلوماسية عبر التهديد العسكري، ولن يكون الأمر مجديا”.

وختم وزير خارجية إيران: “إذا أرادت الولايات المتحدة المفاوضات فعليها التخلي عن التهديدات والمطالب المفرطة وطرح القضايا غير المنطقية”.

