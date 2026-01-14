قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«كلهم بيحبوا مودي».. أيمن عزب يكشف تفاصيل مشاركته مع ياسر جلال بالسباق الرمضاني
«توروب» يرفض ضم خالد صبحي.. والأهلي يدرس صفقات تبادلية مع المصري
ناقد رياضي : حسام حسن أعاد شغف الجماهير لمنتخب مصر
نقيب الإعلاميين يتسلم وحدات «سكن مصر الإنتاج الإعلامي» المخصصة لأعضاء النقابة
نادي الترجي الجرجيسي يكشف حقيقة عرض الأهلي لضم ستانلي أوجو
محمد فضل: توقعت خسارة مصر أمام كوت ديفوار لهذا السبب.. وحسام حسن فاجأنا بتكتيكه المميز
«شوبير» قبل مواجهة السنغال بنصف نهائي أمم أفريقيا: «نتمنّاه يومًا سعيدًا على مصر»
رقص خليع من أجل الأرباح .. مصير صانعة محتوى تحدّده تحريات مباحث الآداب
أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء؟
إزالة صور نتنياهو من الفصول .. مُقترح مُثير للجدل في مدارس إسرائيل
باستخدام الخمس حواس .. نصائح فعّالة لتنظيم الوقت في الامتحانات | فيديو
هجوم بمسيرة أوكرانية يتسبّب في حريق وأضرار بمدينة روستوف جنوب روسيا
رياضة

ناقد رياضي : حسام حسن أعاد شغف الجماهير لمنتخب مصر

حسام حسن ومحمد صلاح
حسام حسن ومحمد صلاح
سارة عبد الله

أشاد الناقد الرياضي محمد عمارة بمعسكر منتخب مصر بقيادة حسام حسن، المدير الفني للفريق.

وكتب محمد عمارة عبر حسابه على فيسبوك: "بعيدًا عن كل فيديوهات الهزار بتاعت تقسيمة السنغال، الفيديو ده بشوفه من أعظم اللقطات في البطولة كلها، كأنك بتتفرج على تاريخ مصر القديم والحديث في الكورة في لقطة واحدة".

وتابع: "حقيقي حسام حسن عمل اللي محدش في منظومة الكورة كلها قدر يعمله، إنه يرجع شغف الناس كلها لمنتخب مصر. أفريقيا كلها اتكركبت تاني وده باين من تصريحاتهم كلهم. مفيش معسكر بالحلاوة دي والله. بالتوفيق يا رب وتكمل على خير إن شاء الله".

محمد صلاح وحسام حسن 

وكان قد اختتم منتخب مصر تدريباته مساء أمس، استعدادًا لمواجهة السنغال المرتقبة في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية، في أجواء اتسمت بالتركيز والجدية داخل معسكر الفراعنة.

 وحرص الجهاز الفني على وضع اللمسات الأخيرة على الخطة الفنية، مع تكثيف الجوانب التكتيكية وتنفيذ بعض الجمل الهجومية والدفاعية، وسط جاهزية معنوية وبدنية عالية من اللاعبين قبل المواجهة الحاسمة أمام أسود التيرانجا.

وتأهل منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن إلي نصف نهائي كأس أمم إفريقيا بالمغرب على حساب كوت ديفوار بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا بالمغرب.

فيما نجح السنغال في بلوغ دور نصف نهائي كأس أمم إفريقيا بعد الفوز علي مالي بربع نهائي الكان.

حسام حسن منتخب مصر محمد صلاح السنغال كأس الامم الافريقية

باستخدام الخمس حواس .. نصائح فعّالة لتنظيم الوقت في الامتحانات | فيديو

التدريب على أجواء الامتحان الحقيقية يقلل القلق ويحوّل الاختبار لتجربة آمنة نفسيًا
ليس غلاء الأسعار .. السلوك الاقتصادي الخاطئ وراء الضغوط النفسية واضطرابات النوم | فيديو

غلاء الأسعار ليس السبب الوحيد
وضعية نوم شائعة تُدمّر صحتك دون أن تشعر .. تحذير صادم

أضرار النوم على البطن
أطعمة مفيدة لصحة العين وتحسين النظر .. تعرّف عليها

أطعمة مفيدة لصحة العين
