ناقد رياضي : حسام حسن أعاد شغف الجماهير لمنتخب مصر

أشاد الناقد الرياضي محمد عمارة بمعسكر منتخب مصر بقيادة حسام حسن، المدير الفني للفريق.

وكتب محمد عمارة عبر حسابه على فيسبوك: "بعيدًا عن كل فيديوهات الهزار بتاعت تقسيمة السنغال، الفيديو ده بشوفه من أعظم اللقطات في البطولة كلها، كأنك بتتفرج على تاريخ مصر القديم والحديث في الكورة في لقطة واحدة".

وتابع: "حقيقي حسام حسن عمل اللي محدش في منظومة الكورة كلها قدر يعمله، إنه يرجع شغف الناس كلها لمنتخب مصر. أفريقيا كلها اتكركبت تاني وده باين من تصريحاتهم كلهم. مفيش معسكر بالحلاوة دي والله. بالتوفيق يا رب وتكمل على خير إن شاء الله".

محمد صلاح وحسام حسن

وكان قد اختتم منتخب مصر تدريباته مساء أمس، استعدادًا لمواجهة السنغال المرتقبة في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية، في أجواء اتسمت بالتركيز والجدية داخل معسكر الفراعنة.

وحرص الجهاز الفني على وضع اللمسات الأخيرة على الخطة الفنية، مع تكثيف الجوانب التكتيكية وتنفيذ بعض الجمل الهجومية والدفاعية، وسط جاهزية معنوية وبدنية عالية من اللاعبين قبل المواجهة الحاسمة أمام أسود التيرانجا.

وتأهل منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن إلي نصف نهائي كأس أمم إفريقيا بالمغرب على حساب كوت ديفوار بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا بالمغرب.

فيما نجح السنغال في بلوغ دور نصف نهائي كأس أمم إفريقيا بعد الفوز علي مالي بربع نهائي الكان.