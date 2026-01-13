كيف يواجه حسام حسن السنغال؟.. أبو مسلم يكشف تفاصيل الخطة

أكد الكابتن أحمد أبو مسلم، نجم منتخب مصر السابق، أن أفضل مباراة للمنتخب كانت مواجهة كوت ديفوار، مشددًا على أنه في مباراة مصر والسنغال يجب الالتزام بنفس الخطة وتضييق الملعب على الخصم.

وقال، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن المنتخب في المباراة الماضية كان مرموش يتسلم الكرة من منطقة الـ18.

وأضاف أن مباراة الغد ستكون صعبة، مؤكدًا أن أفضل مباراة للمنتخب كانت أمام كوت ديفوار، مشيرًا إلى أن اللاعبين عند إغلاق المساحات على الخصم سيحققون أفضل النتائج.

وأوضح أن محمد صلاح محترف ولذلك يعد من أكثر اللاعبين التزامًا داخل الملعب، مؤكدًا أن مستوى المنتخب يرتفع، وأن لديه ميزات كبيرة، وأن منتخب مصر يتمتع بهيبة كبيرة أمام كل الفرق.