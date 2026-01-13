حسام حسن : لا يوجد عقدة من السنغال.. والمنافسة بين صلاح وماني رائعة

كشف حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، عن رأيه في المنافسة بين محمد صلاح وساديو ماني، مؤكدا:" المنافسة بين صلاح وماني طبيعية وهم الاثنين نجوم كبار.

وتابع حسن خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي،:" صلاح وماني قدموا مسيرة ممتازة مع ليفربول وكنا فخورين بهم والمنافسة بينهم تعطي مذاق اخر للبطولة، مضيفا:"السنغال ليست عقدة لنا.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة حاسمة أمام نظيره السنغالي، غدًا الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

تذاع مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية عبر قناة بي إن سبورت ماكس1.

كما تذاع مباراة مصر والسنغال عبر القناة الجزائرية الأرضية (عبر نايل سات) والقناة المغربية الرياضية الأرضية (داخل المغرب).

وحقق منتخب مصر الفوز امام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس الامم الافريقية بنتيجة 3-2.



