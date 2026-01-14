نقدر نكررها تاني.. فتحي سند يدعم منتخب مصر قبل مواجهة السنغال

وجه الناقد الرياضي فتحي سند الدعم والتشجيع لـ منتخب مصر الوطني قبل مباراة السنغال المقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم بمدينة طنجة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة المقامة حاليًا في المغرب.

وكتب سند على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "كل التوفيق لمنتخبنا النهاردة فى اختبار صعب أمام السنغال.

زي ما عدّينا كوت ديفوار بالروح والرجولة، نقدر نكررها تاني.. ثقة في رجالة مصر وإن شاء اللّٰه نفرح".

تتجه أنظار الجماهير المصرية فى السابعة مساء اليوم الأربعاء إلى ملعب " ابن بطوطة " بمدينة طنجة حيث يخوض منتخب مصر واحدة من أصعب مبارياته في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 عندما يواجه منتخب السنغال في نصف النهائي في لقاء تحيط به حسابات معقدة فنيا وتحكيميا ونفسيا وفقًا لرؤية عدد من نجوم الكرة المصرية السابقين.