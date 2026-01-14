أسامة حسن: يارب النصر لمنتخب مصر

عبر أسامة حسن لاعب الزمالك السابق عن قلقه من مواجهة مصر للسنغال المقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم بمدينة طنجة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة المقامة حاليًا في المغرب.

وكتب أسامة حسن على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "صباح الفل شايفين ايه.. أنا قلقان من ماتش انهاردة ندعي ونقول يارب النصر لمنتخب مصر إن شاءالله".

تتجه أنظار الجماهير المصرية فى السابعة مساء اليوم الأربعاء إلى ملعب " ابن بطوطة " بمدينة طنجة حيث يخوض منتخب مصر واحدة من أصعب مبارياته في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 عندما يواجه منتخب السنغال في نصف النهائي في لقاء تحيط به حسابات معقدة فنيا وتحكيميا ونفسيا وفقًا لرؤية عدد من نجوم الكرة المصرية السابقين.