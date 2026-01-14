جولة ترفيهية في طنجة لـ نجوم السنغال قبل مواجهة منتخب مصر.. صور

أجري لاعبو منتخب السنغال اليوم الأربعاء جولة ترفيهية في مدينة طنجة قبل مباراتهم المرتقبة اليوم ضد منتخب مصر الوطني بنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويستهدف مدرب السنغال من وراء الجولة الترفيهية إخراج لاعبي أسود التيرانجا من حالة الملل والشد العصبي قبل مواجهة نجوم منتخب مصر الوطني مساء اليوم الأربعاء فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

منتخب مصر في مواجهة السنغال

يستعد منتخب مصر لخوض مواجهة حاسمة أمام السنغال اليوم، الأربعاء، على استاد ابن بطوطة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

وكان الفراعنة حجزوا مقعدهم في المربع الذهبي عقب فوز مثير على كوت ديفوار بنتيجة 3-2، بينما تأهل المنتخب السنغالي بعد انتصار صعب على مالي بهدف دون رد.

على المستوى الدولي، غالبًا ما كانت مواجهة صلاح وماني حافلة باللحظات الحاسمة، حيث تفوق ماني في كثير من المواقف المصيرية.

ويُشار إلى أن السنغالي يتفوّق على صلاح من حيث الإنجازات الدولية، إذ يشارك في نسخته السادسة من البطولة مقابل الخامسة لصلاح، وقد تواجه الثنائي في نهائيين سابقين.

ومن أبرز تلك المواجهات كان نهائي 2021، عندما سجّل ماني ركلة الترجيح الحاسمة لتمنح السنغال لقبها الأول، بعد أن أضاع صلاح ركلة حاسمة في الوقت الأصلي.