أسهل طريق للاستثمار بالشهادات البنكية.. كلمة السر

يتزايد اهتمام عدد كبير من المواطنين الراغبين في شراء الشهادات البنكية بالتعرف على تفاصيل شهادات البنك الأهلي وبنك مصر 2026.

وذلك باعتبارها من أبرز الأوعية الادخارية المتاحة داخل السوق المصرفية، في ظل تنوع العوائد بين الثابت والمتغير وتعدد دوريات الصرف بما يلبي احتياجات شرائح مختلفة من العملاء.

الشهادات البنكية

شهادات البنك الأهلي 2026

يطرح البنك الأهلي المصري خلال عام 2026 مجموعة متنوعة من الشهادات الادخارية، تتضمن عدة اختيارات من حيث مدة الشهادة ونوع العائد ودورية الصرف.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج

تعتمد على عائد مرتفع في السنة الأولى، ثم يتناقص تدريجيا خلال مدة الشهادة، مع إتاحة صرف العائد بشكل شهري أو سنوي وفقا لنوع الشهادة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت

توفر عائدا ثابتا طوال مدة الشهادة، وتناسب العملاء الباحثين عن دخل منتظم ومستقر دون التأثر بتغيرات أسعار الفائدة.

الشهادة ذات العائد المتغير

يرتبط عائدها بسعر الكوريدور المعلن من البنك المركزي المصري، ويتم صرف العائد بشكل ربع سنوي.

مدة الشهادات وقيمة الشراء

تتراوح مدد شهادات البنك الأهلي 2026 بين 3 و5 سنوات، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها، مع إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة أو إصدار بطاقات ائتمان بضمانها.

طرق شراء شهادات البنك الأهلي 2026

يتيح البنك الأهلي عدة قنوات لشراء الشهادات، تشمل فروع البنك بجميع المحافظات، وتطبيق الأهلي موبايل، وخدمة الأهلي نت، إلى جانب ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك.

مميزات شهادات البنك الأهلي 2026

تتميز بعائد تنافسي مقارنة بالأوعية الادخارية الأخرى، ومرونة في دوريات صرف العائد، مع درجة عالية من الأمان والاستقرار، وإمكانية الاسترداد بعد مرور 6 أشهر وفقا لشروط البنك.

ويواصل البنك الأهلي المصري طرح الشهادة الادخارية لمدة سنة بعائد ثابت 14% يصرف شهريا، فيما تتدرج مدد شهادات الادخار بالبنوك من سنة حتى 7 سنوات، وتشمل شهادات ثابتة العائد ومتغيرة ومتناقصة، .

شهادات بنك مصر 2026

يقدم بنك مصر مجموعة من الشهادات الادخارية التي تحظى بإقبال ملحوظ من العملاء.

شهادة ابن مصر ذات العائد السنوي المتناقص

تمنح عائدا يبلغ 20.5% في السنة الأولى، و16.25% في السنة الثانية، و13.25% في السنة الثالثة.

شهادة ابن مصر ذات العائد الشهري المتناقص

تمنح عائدا شهريا متناقصا بواقع 20.5% في السنة الأولى، و16.25% في السنة الثانية، و12.25% في السنة الثالثة.

شهادة القمة

خفض بنك مصر العائد على شهادة القمة ذات العائد الشهري الثابت إلى 16% بدلا من 17%.

السياسة النقدية وتأثيرها على الشهادات

تتيح شهادات الادخار عوائد ثابتة أو متغيرة وفقا لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري. و

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت في آخر اجتماع لها خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، وسعر الإقراض إلى 21%.

ويستخدم البنك المركزي أداة سعر الفائدة للسيطرة على معدلات التضخم من خلال خفض الفائدة مع تراجع التضخم أو رفعها في حال ارتفاع الأسعار.