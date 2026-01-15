قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انسحاب بهاء الدين أبو شقة من انتخابات رئاسة الوفد واستقالته من الحزب| تفاصيل
أصول البنك المركزي الأجنبية ترتفع لـ 13.3مليار دولار بنهاية 2025
ميرسك: استئناف خط حاويات الشرق الأوسط عبر قناة السويس نهاية يناير
يراضوا الشعب.. الدردير يطالب منتخب مصر بالمركز الثالث في أمم افريقيا
عبور من الشدة إلى الطمأنينة.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج
ركلات الترجيح تسقط منتخب نيجيريا في كأس العالم وأمم أفريقيا
مصر تتسلم مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لمساندة الاقتصاد ودعم الموازنة
بقميص منتخب مصر.. يوتيوبر أمريكي يوثق مشاهد تاريخية من الأهرامات والمتحف الكبير
مدبولي يشهد وصول السفينة CMA CGM IRON القادمة من ميناء بيروت وعلى متنها 13 ألف حاوية لميناء السخنة
الرئيس السيسي يعرب عن التطلع لمضاعفة العدد المستهدف من المدارس اليابانية في مصر
بعد نفي مصدر أمني| وفاة أحد قيادات الجماعة الإرهابية داخل محبسه.. هذه عقوبة نشر الشائعات
إيهاب عمر: الإخوان فشلوا في إقناع المصريين بأنهم تنظيم قادر على الحكم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

خطوات ورسوم فتح حساب بنك مصر والأهلي

فتح حساب البنك الاهلي
فتح حساب البنك الاهلي
رشا عوني

يبحث المواطنون عن طريقة فتح حساب بنك مصر وكذلك فتح حساب البنك الأهلي، حيث يوفر البنكين خدمة فتح الحساب أونلاين دون الحاجة للذهاب للفرع.

طريقة فتح حساب البنك الأهلي المصري

يمكن للعملاء زيارة أي فرع من فروع البنك الأهلي المصري لفتح حساب جاري أو توفير، أو الاستفادة من الخدمات الرقمية عبر الأهلي نت والأهلي موبايل، مما يسهل متابعة الرصيد وإجراء العمليات المصرفية دون الحاجة للذهاب إلى الفرع.

إزاي تفتح حساب في البنك الأهلي وأنت في مكانك؟.. «عشان تتجنب الزحمة» - الوطن
فتح حساب البنك الاهلي

الحساب الجاري في البنك الأهلي 2026

-الحد الأدنى للرصيد: 2,500 جنيه عند فتح الحساب.

-رسوم فتح حساب البنك الأهلي: 100 جنيه.

-الغرامة عند انخفاض الرصيد عن الحد الأدنى: تتراوح بين 30 و50 جنيهًا حسب فئة العميل.

-المصاريف الإدارية: بين 75 و125 جنيهًا وتخصم كل 3 أشهر.

-تكلفة كشف الحساب الورقي: 100 جنيه لكل كشف كل 3 أشهر.

-الإعفاء من المصاريف: العملاء المشتركين في خدمة الأهلي نت أو الأهلي موبايل يعفون من رسوم كشف الحساب الورقي.

حساب للشباب بدون رسوم

أتاح البنك الأهلي المصري  حساب توفير للشباب تحت اسم "المستقبل" دون احتساب أي رسوم عند فتح الحساب وكذلك إلغاء الحد الأدنى لرصيد فتح الحساب بهدف جذب هذه الشريحة للتعامل مع البنك.

مصاريف فتح حساب البنك الأهلي.. رسوم الحساب الجاري والتوفير

كيفية فتح حساب المستقبل في البنك الأهلي

 يتم إصدار الحساب للعميل بالبنك بصورة الرقم القومي الخاص به بعد توقيعه على طلب فتح حساب وهو متاح من سن 15 عاما إلى فوق.

تفاصيل الحساب:

- سعر العائد: يتراوح بين 8.5% للعائد الشهري، و8.6% للربع سنوي، و8.65% للنصف سنوي و8.75% للسنوي.

- الحد الأدنى لاحتساب العائد: يبدأ من فوق 3 آلاف جنيه.

- المصاريف الإدارية: مجانا

- مصاريف اصدار بطاقة الخصم المباشر: مجانا

- إتاحة بطاقة خصم مباشر للسحب والشراء.

- إتاحة كشف الحساب الالكتروني من خلال الأهلي نت أو الأهلي موبايل: مجانا.

- الحد الأقصى لرصيد الحساب: 750 ألف جنيه.

- الحد الأقصى لحركات الخصم اليومي (سحب نقدي، حوالات صادرة، خصم حسابي ... إلخ) 90 ألف جنيه.

- الحد الأقصى لحركات الخصم الشهري ( سحب نقدي، حوالات صادرة، خصم حسابي ... إلخ) 300 ألف جنيه.

- تأمين مجاني علي الحياه للعميل:

- يستحق التامين اعتبارا من الشهر التالي لتاريخ فتح الحساب على أقل رصيد دائن بالحساب خلال الشهر بحد أدنى مبلغ 5000 جنيه و بحد أقصى للتأمين مبلغ 100 ألف جنيه.

- يتم دفع مبلغ التأمين وفقا وأقل رصيد دائن للشهر السابق لتاريخ الوفاه.

- التأمين ساري للعملاء من سن 15 وحتى 60 سنة.

بشرط ألا يقل سن العميل عن 15 سنة ولا يزيد عن 50 سنة عند بدء التأمين.

خطوات فتح حساب بنك مصر

  1. ادخل إلى رابط فتح حساب بنكي على موقع بنك مصر من هـــنـــا
  2. ادخل البيانات المطلوبة واختر نوع الحساب اللي يناسبك
  3. حدد الفرع وموعد الزيارة لإتمام إجراءات تفعيل الحساب 
  4. توجه للفرع ببطاقة الرقم القومي للتوقيع والحصول علي رقم حسابك  .

خطوات فتح حساب بنك مصر أونلاين

يمكن للعميل فتح الحساب بسهولة عبر الموقع الرسمي لبنك مصر أو التطبيق الرسمي على الهاتف المحمول باتباع الخطوات التالية:

  1. إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول الخاص بالعميل.
  2. استلام رمز الأمان OTP على الهاتف وإدخاله لتأكيد الهوية.
  3. تسجيل البريد الإلكتروني مرتين للتأكد من صحته.
  4. إدخال رمز الأمان المرسل إلى البريد الإلكتروني.
  5. تعبئة البيانات المطلوبة مثل الاسم، العنوان، والوظيفة.
  6. اختيار الفرع الأقرب وتحديد موعد لزيارة الفرع لإتمام الإجراءات.
  7. التوجه إلى الفرع في الموعد المحدد مع بطاقة الرقم القومي لتوقيع الأوراق واستلام رقم الحساب الجديد.
فتح حساب بنك مصر أون لاين
فتح حساب بنك مصر


 

مصاريف فتح حساب بنك مصر

وتبلغ مصاريف فتح حساب بنك مصر نحو 100 جنيه تدفع مرة واحدة، في حين تبلغ المصاريف الإدارية للحساب 75 جنيها تخصم كل 3 شهور، ومصاريف كشف الحساب 150 جنيها بحسب دورية الإصدار، أما عمولة انخفاض الرصيد عن الحد الأدنى 30 جنيها شهريا.

شروط فتح حساب بنك مصر

يشترط فتح حساب جاري في بنك مصر توافر بطاقة الرقم القومي وتكون سارية ومدون عليها وظيفة الفرد أو وجود مستند آخر من جهة العمل، ويفرض البنك حد أدنى داخل الحساب عند الفتح يصل إلى 2500 جنيه.

ولا يتيح بنك مصر خدمة فتح الحساب، بموجب توكيل، أو على سبيل الهبة، كما لا يتاح إنهاء كامل اجراءات فتح حساب بنكي أونلاين، ولكن يمكن تقليل ساعات الانتظار وإنهاء الإجراءات مباشرة عند الوصول إلى البنك.

وتتاح خدمة فتح حساب في بنك مصر فقط للأفراد المصريين من سن 15 عاما فأكثر، على ألا يكون لديه حساب مصرفي باسمه في البنك، ويكون مقيما داخل جمهورية مصر العربية ولديه بطاقة رقم قومي سارية الصلاحية.

فتح حساب بنك مصر فتح حساب البنك الأهلي طريقة فتح حساب البنك الأهلي المصري خطوات فتح حساب بنك مصر مصاريف فتح حساب بنك مصر

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

