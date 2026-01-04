فتح حساب بنك مصر.. الخطوات والشروط

ارتفعت عمليات البحث خلال الساعات الماضية عن طريقة فتح حساب بنك مصر وشروط فتح الحساب والأوراق المطلوبة، حيث يتيح بنك مصر خدمة فتح حساب بالبنك أونلاين بخطوات سهلة وبسيطة عبر هاتفك المحمول.

شروط فتح حساب بنك مصر

يشترط فتح حساب جاري في بنك مصر توافر بطاقة الرقم القومي وتكون سارية ومدون عليها وظيفة الفرد أو وجود مستند آخر من جهة العمل، ويفرض البنك حد أدنى داخل الحساب عند الفتح يصل إلى 2500 جنيه.

ولا يتيح بنك مصر خدمة فتح الحساب، بموجب توكيل، أو على سبيل الهبة، كما لا يتاح إنهاء كامل اجراءات فتح حساب بنكي أونلاين، ولكن يمكن تقليل ساعات الانتظار وإنهاء الإجراءات مباشرة عند الوصول إلى البنك.

وتتاح خدمة فتح حساب في بنك مصر فقط للأفراد المصريين من سن 15 عاما فأكثر، على ألا يكون لديه حساب مصرفي باسمه في البنك، ويكون مقيما داخل جمهورية مصر العربية ولديه بطاقة رقم قومي سارية الصلاحية.

مصاريف فتح حساب بنك مصر

وتبلغ مصاريف فتح حساب بنك مصر نحو 100 جنيه تدفع مرة واحدة، في حين تبلغ المصاريف الإدارية للحساب 75 جنيها تخصم كل 3 شهور، ومصاريف كشف الحساب 150 جنيها بحسب دورية الإصدار، أما عمولة انخفاض الرصيد عن الحد الأدنى 30 جنيها شهريا.

خطوات فتح حساب بنك مصر

ادخل إلى رابط فتح حساب بنكي على موقع بنك مصر من هـــنـــا ادخل البيانات المطلوبة واختر نوع الحساب اللي يناسبك حدد الفرع وموعد الزيارة لإتمام إجراءات تفعيل الحساب توجه للفرع ببطاقة الرقم القومي للتوقيع والحصول علي رقم حسابك .

خطوات فتح حساب بنك مصر العاملين بالخارج

قيام العميل بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك والاطلاع على مستند الإرشادات الخاص بالمبادرة. التوجه إلى أقرب بعثه دبلوماسية أو قنصلية بالخارج لبدء إجراءات استيفاء مستندات فتح الحساب، وسيقوم موظف السفارة او القنصلية بالاطلاع على مستند تحقيق الشخصية وطلب استيفاء التوقيعات وختم نماذج فتح الحساب وتحصيل رسوم التصديق. يتم التصديق من قبل القنصل – السفير وارسال المستندات عبر الحقيبة الدبلوماسية لوزارة الخارجية في مصر تقوم وزارة الخارجية في مصر بالتصديق على توقيعات ممثلي السفارة او القنصلية وإرسال أصل المستندات إلى البنك وسيقوم البنك بإتمام عملية فتح الحساب في خلال ثلاثة أيام من تلقى أصل المستندات بعد فتح الحساب يتم ارسال رسالة نصية للعميل تحتوي على رقم الحساب الخاص به على رقم الهاتف المحمول المسجل على انظمة البنك والذي تم استيفاءه بنماذج فتح الحساب .

خطوات فتح حساب بنك مصر أونلاين

يمكن للعميل فتح الحساب بسهولة عبر الموقع الرسمي لبنك مصر أو التطبيق الرسمي على الهاتف المحمول باتباع الخطوات التالية: