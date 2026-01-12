بنك دم لها .. حل إنساني لإنقاذ الكلاب في لحظات الخطر

في السنوات الأخيرة، أصبح الوعي بأهمية العناية بالحيوانات الأليفة يتزايد، ليس فقط من منظور الرعاية اليومية، بل أيضًا من حيث توفير حلول طبية متقدمة لإنقاذ حياتها في حالات الطوارئ.

ومن بين هذه الحلول، يبرز مفهوم بنوك الدم للكلاب كأحد الابتكارات الطبية الحيوية، الذي يوفر وسيلة فعّالة لإنقاذ حياة الحيوانات المصابة أو المحتاجة إلى عمليات جراحية عاجلة.

هذه البنوك ليست مجرد مستودعات للدم، بل تمثل خطوة إنسانية وعلمية تهدف إلى حماية الكلاب من الموت المفاجئ نتيجة النزيف أو الإصابات أو الأمراض المفاجئة.

بنك دم للكلاب

تعمل بنوك الدم للكلاب على جمع وتخزين دم الكلاب المتبرعة، لاستخدامه عند الحاجة في الحالات الطارئة أو العمليات الجراحية الكبرى.

وأكد عدد من الخبراء أن دم الكلاب له استخدامات حيوية شبيهة بدم الإنسان، حيث يمكن نقله إلى كلاب مصابة لتعويض فقدان الدم أو معالجة اضطرابات التجلط، مما يساهم بشكل مباشر في إنقاذ حياة الكلاب.

ويضيف الخبراء أن دم الكلاب يُستفاد منه أيضًا في المجال العلمي، من خلال تطوير الأمصال واللقاحات البيطرية التي تحمي الكلاب من الأمراض المختلفة، مثل فيروس «البارفو»، أو لتعويض البروتينات المفقودة نتيجة أمراض الكبد والأمعاء.

استخدام دم الكلاب يتم وفق آليات منظمة تضمن الحفاظ على أخلاقيات المهنة، مشددًا على ضرورة أن تكون أي تجارب علمية أو أبحاث تعتمد على دم الحيوانات لإنتاج لقاحات أو أمصال مخصصة للكلاب فقط، وذلك بعد موافقة لجنة أخلاقيات استخدام الحيوان في البحث العلمي (IACUC). وأي بحث علمي يُنشر بدون موافقة هذه اللجنة لا يُعتمد في المجلات العلمية، ما يعكس الجدية والضوابط الصارمة في هذا المجال.

آلية العمل وفوائد بنك الدم

يمكن الاستفادة من كلاب الشوارع أو الكلاب الضالة في إنشاء بنوك دم، حيث يُعد دمها مصدراً هاماً لإنقاذ حياة الحيوانات الأخرى. ويتم في بنوك الدم فصل مكونات الدم، مثل البلازما وخلايا الدم الحمراء، لاستخدام كل مكون وفق الحاجة الطبية.

فمثلاً، البلازما تُستخدم لتقوية مناعة صغار الكلاب المصابة بفيروسات خطيرة أو لتعويض نقص البروتين في الكلاب التي تعاني من أمراض مزمنة. كما يمكن استخدام دم الكلاب في الأبحاث العلمية لفهم الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وكذلك لتطوير طرق أفضل لفحص فصائل الدم المختلفة، حيث يوجد أكثر من 12 فصيلة دم للكلاب، وأهمها فصيلة DEA 1.1.

التحديات والتجارة العالمية

تختلف تجارة دم الكلاب بين الدول، ففي الدول الغربية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، تتراوح تكلفة وحدة الدم بين 250 و500 دولار، بينما في حالات الطوارئ قد تصل التكلفة إلى 1500-3000 دولار، شاملة الفحوصات والمراقبة، مع إضافة رسوم إضافية للنقل الليلي أو أيام العطلات.

ويؤكد الخبراء أن الهدف الأساسي من بنوك الدم ليس الربح المادي، بل إنقاذ حياة الحيوانات وتوفير رعاية طبية متقدمة، ما يعكس تحولا إنسانيا وعلميا في التعامل مع الحيوانات الأليفة.

ويعد إنشاء بنوك دم للكلاب خطوة رائدة في مجال الطب البيطري، حيث يجمع بين الإنسانية والبحث العلمي. فهذه البنوك لا توفر فقط حياة أفضل للكلاب في حالات الطوارئ، بل تساهم أيضًا في تطوير المعرفة الطبية وتحسين جودة الرعاية البيطرية.

ومع زيادة الوعي المجتمعي وتشجيع التبرع بالدم، يمكن أن تصبح هذه البنوك نموذجًا ناجحًا للحفاظ على حياة الحيوانات الأليفة، وهو ما يعكس التقدم الطبي والأخلاقي في الوقت نفسه.