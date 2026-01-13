قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصطفي مدبولي: سكن لكل المصريين وفرت 4 ملايين فرصة عمل للشباب
مي عبد الحميد: دعم وحدات الإسكان الاجتماعي يتراوح بين 50 – 60 % من قيمة الوحدة
مدبولي: أسعد لحظات حياتي عند تسليم الحاصلين على الوحدات السكنية عقودهم
هل يجوز مقاطعة الإخوة بسبب تقصيرهم في برّ الأم؟.. أمين الإفتاء يجيب
الفريق أسامة ربيع: حركة الملاحة بقناة السويس منتظمة ولم تتأثر بجنوح السفينة FENER
مصر ترحب بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف جماعة الإخوان المسلمين "كيان إرهابي عالمي"
جبريل الرجوب: الرياضة الفلسطينية فقدت مئات الشهداء والجرحى والمعتقلين
هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط؟.. أمين الإفتاء: مباح شرعا في حالة واحدة
مدبولي: «سكن لكل المصريين» الأقرب إلى قلبي.. والرئيس السيسي صاحب الحلم الأول للمشروع
نصفه خضروات وفاكهة .. الصحة تعلن تغييرًا جذريًا في الهرم الغذائي للمصريين
مدبولي: المواطن لمس تحسنا حقيقيا في جودة الحياة عبر مشروعات الإسكان
ليندسي جراهام: لا قوات أمريكية برية في إيران .. لكن الضربة قادمة
أخبار العالم

نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: مصر أكبر دولة لعملياتنا بأكثر من 14 مليار يورو

مصر
مصر
أ ش أ

أكدت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جيلسومينا فيجليوتي، أن مصر هي أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي خارج الاتحاد الأوروبي باستثمارات أكثر من 14 مليار يورو منذ 1979، واصفة العلاقات مع مصر بالاستراتيجية والشاملة لما لها من دور محوري وكبير في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضحت جيلسومينا فيجليوتي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن البنك وافق من خلال مجلس إدارته التنفيذي على تخصيص تمويل بقيمة 150 مليون دولار لأحد أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في إفريقيا، الذي شهده رئيس الوزراء بالأمس، وهو مشروع شركة "أوبيليسك لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية" بمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، والذي يعد بمثابة تصويت على مستقبل مصر الاقتصادي من خلال شراكات استراتيجية وفعّالة بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية، مؤكدةً أن البنك يفخر بدعم هذا المشروع الاستثنائي الذي يجسد التزام البنك بدعم التحول الأخضر في مصر. 
وأشارت إلى أن البنك يواصل دعم أهداف الدولة المصرية، وعلى رأسها الوصول بنسبة الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة إلى 42%، مؤكدةً أن هذه الجهود تعكس التزام بنك الاستثمار الأوروبي بدعم مسارات التنمية المستدامة والعمل المناخي في مصر.
وقالت إن هناك تناغما ملحوظا في نشاط بنك الاستثمار الأوروبي في تمويل المشروعات الكبرى التي يقودها القطاع الخاص في مصر، وهو ما يتماشى بشكل وثيق مع أولويات الحكومة المصرية الحالية الرامية إلى جعل القطاع الخاص محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، وتحسين القدرة التنافسية، ودفع التحول الأخضر.
وأضافت أنه من خلال دعم الاستثمارات في أدوات الملكية (Equity)، والشراكة مع مديري الصناديق الاستثمارية الدولية، يساهم بنك الاستثمار الأوروبي في حشد رأس المال الخاص، وتمكين القطاعات عالية الجودة من النمو، وخلق فرص عمل لائقة، بما يكمل الاستثمارات العامة.
وأشارت إلى أن البنك يساهم أيضا في دعم المصنّعين، والمعامل، وخدمات التشخيص، والعيادات، وتدريب الكوادر الصحية، عبر معالجة إحدى الأولويات التنموية الأساسية، وهي إتاحة خدمات رعاية صحية جيدة وبأسعار ميسّرة.
ونوهت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أن البنك يلعب دورًا محوريًا في دعم الرؤى التنموية بعيدة المدى، لا سيّما في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة، والتي تُشكّل العمود الفقري للنمو المستدام. 
 

