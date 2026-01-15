لفتتاح فرع بنك مصر العلمين بالمدينة التراثية

شهد اليوم الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، إفتتاح فرع بنك مصر بالمدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور شريف دراج نائب رئيس الجهاز، ومحمد سمير مدير عام العلاقات العامة والتنمية، و أحمد فتحي مدير عام الأمن.

وكان في إستقبال رئيس الجهاز ومرافقيه الاستاذ محمد خليفة مدير عام منطقة فروع غرب الإسكندرية، وغادة يحيى نائب مدير عام منطقة فروع غرب الإسكندرية، وإبراهيم صابر مدير فرع بنك مصر بالعلمين، ومحمد عباس نائب مدير فرع بنك مصر بالعلمين.

وخلال الإفتتاح، رحّب محمد خليفة مدير عام منطقة فروع غرب الإسكندرية بالدكتور محمد خلف الله والوفد المرافق، معربًا عن إعتزاز بنك مصر بالتواجد داخل مدينة العلمين الجديدة، ومؤكدًا حرص البنك على التوسع في تقديم خدمات مصرفية متطورة تواكب حجم التنمية العمرانية والإقتصادية التي تشهدها المدينة.

وأكد الدكتور محمد خلف الله أن إفتتاح فرع بنك مصر بالمدينة التراثية يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم التنمية الشاملة والمستدامة، وإستكمال مقومات المدن المتكاملة، بما يسهم في توفير مختلف الخدمات المالية والمصرفية لسكان ورواد المدينة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن مدينة العلمين الجديدة تحظى بمتابعة ودعم مستمر من المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي يولي إهتماما خاصًا بتكامل الخدمات وتعزيز البيئة الإستثمارية، بما يعكس مكانة العلمين الجديدة كإحدى مدن الجيل الرابع وأحد أهم مشروعات التنمية القومية.

وأضاف رئيس الجهاز أن وجود مؤسسة وطنية بحجم بنك مصر داخل المدينة التراثية يمثل إضافة مهمة لدعم الأنشطة الإقتصادية والإستثمارية، وتيسير الخدمات البنكية للمواطنين والمستثمرين، بما يعزز من جاذبية المدينة.

وفي ختام الإفتتاح، أكد الجانبان على أهمية إستمرار التعاون والتنسيق المشترك بين جهاز مدينة العلمين الجديدة وبنك مصر، بما يسهم في دعم خطط التنمية وتحقيق أهداف الدولة في بناء مدن حديثة متكاملة.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق صرحت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم أن تعليم مطروح جاهز تمامًا لبدء امتحانات الفصل الدراسي الاول للشهادة الإعدادية السبت المقبل حيث يؤدي13200 طالبا وطالبة الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية أمام 125 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة .

وأوضحت " وكيل الوزارة " أن تعليم مطروح حريص على توفير أجواء آمنة وهادئة لأداء الطلاب الإمتحانات مضيفة أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعاونة وتشكيل غرفة عمليات رئيسية للمتابعة بمديرية التربية والتعليم وربطها بغرفة عمليات المحافظة ومديرية أمن مطروح.

وأشارت أن غرفة العمليات بالمديرية تم تشكيلها لتلقي أي شكاوى من اللجان الامتحانية وتذليل أي عقبات على الفور .

وأكدت نادية فتحى أنها شددت على جميع المشاركين في أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية بضرورة الإلتزام بالأمانة المهنية والمصداقية والإنضباط والشفافية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية وفق اللوائح الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات حال وجود أي تكاسل أو إهمال في أداء الأعمال المكلفين بها .