فضيحة تهز الكونسرفتوار | مدرس متهم بالتحرش بطفلة .. ومحامي الضحية : بيشغل أفلام خادشة أمام الطالبات خلال الدروس
بيزيرا يتقدم للزمالك أمام المصري في كأس عاصمة مصر
رعب في إسرائيل.. هزة أرضية تضرب ديمونا وزعر بين السكان
الرئيس السيسي في ليلة الإسراء والمعراج: أدعو الله أن يمن على مصر بالخير والأمن والاستقرار
على رأسها مصر .. 4 دول عربية تساهم في تخفيف التوتر بين أمريكا وإيران
الأرصاد تحذر: شبورة مائية تصل لحد الضباب على الطرق السريعة وفرص للأمطار بالسواحل
وزيرا البترول والطيران: مصر تستهدف أن تصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج وقود الطائرات المستدام
5 أدعية مستجابة في ليلة الإسراء والمعراج .. رددها يجبر الله بخاطرك
مصطفى بكري: البعض لا يدركون رؤية الرئيس السيسي بعيدة المدى
محمد رمضان يشارك في حفل ختام بطولة أمم إفريقيا بالمغرب
مصطفى بكري: تأجيل جلسات مجلس النواب لأجل غير مسمى مؤشر لحدث سياسي قريب
انقلاب سيارة في ترعة بالقليوبية دون خسائر بشرية.. صور
محافظات

لفتتاح فرع بنك مصر العلمين بالمدينة التراثية

ايمن محمود

شهد اليوم الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، إفتتاح فرع بنك مصر بالمدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور شريف دراج نائب رئيس الجهاز، ومحمد سمير مدير عام العلاقات العامة والتنمية، و أحمد فتحي مدير عام الأمن.

وكان في إستقبال رئيس الجهاز ومرافقيه الاستاذ محمد خليفة مدير عام منطقة فروع غرب الإسكندرية، وغادة يحيى نائب مدير عام منطقة فروع غرب الإسكندرية، وإبراهيم صابر مدير فرع بنك مصر بالعلمين، ومحمد عباس نائب مدير فرع بنك مصر بالعلمين.

وخلال الإفتتاح، رحّب محمد خليفة مدير عام منطقة فروع غرب الإسكندرية بالدكتور محمد خلف الله والوفد المرافق، معربًا عن إعتزاز بنك مصر بالتواجد داخل مدينة العلمين الجديدة، ومؤكدًا حرص البنك على التوسع في تقديم خدمات مصرفية متطورة تواكب حجم التنمية العمرانية والإقتصادية التي تشهدها المدينة.

وأكد الدكتور محمد خلف الله أن إفتتاح فرع بنك مصر بالمدينة التراثية يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم التنمية الشاملة والمستدامة، وإستكمال مقومات المدن المتكاملة، بما يسهم في توفير مختلف الخدمات المالية والمصرفية لسكان ورواد المدينة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن مدينة العلمين الجديدة تحظى بمتابعة ودعم مستمر من المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي يولي إهتماما خاصًا بتكامل الخدمات وتعزيز البيئة الإستثمارية، بما يعكس مكانة العلمين الجديدة كإحدى مدن الجيل الرابع وأحد أهم مشروعات التنمية القومية.

وأضاف رئيس الجهاز أن وجود مؤسسة وطنية بحجم بنك مصر داخل المدينة التراثية يمثل إضافة مهمة لدعم الأنشطة الإقتصادية والإستثمارية، وتيسير الخدمات البنكية للمواطنين والمستثمرين، بما يعزز من جاذبية المدينة.

وفي ختام الإفتتاح، أكد الجانبان على أهمية إستمرار التعاون والتنسيق المشترك بين جهاز مدينة العلمين الجديدة وبنك مصر، بما يسهم في دعم خطط التنمية وتحقيق أهداف الدولة في بناء مدن حديثة متكاملة.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق صرحت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم أن تعليم مطروح جاهز تمامًا لبدء امتحانات الفصل الدراسي الاول للشهادة الإعدادية السبت المقبل حيث يؤدي13200 طالبا وطالبة الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية أمام 125 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة .

 وأوضحت " وكيل الوزارة " أن تعليم مطروح حريص على توفير أجواء آمنة وهادئة لأداء الطلاب الإمتحانات مضيفة أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعاونة وتشكيل غرفة عمليات رئيسية للمتابعة بمديرية التربية والتعليم وربطها بغرفة عمليات المحافظة ومديرية أمن مطروح.

وأشارت أن غرفة العمليات بالمديرية تم تشكيلها لتلقي أي شكاوى من اللجان الامتحانية وتذليل أي عقبات على الفور .

وأكدت نادية فتحى أنها شددت على جميع المشاركين في أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية بضرورة الإلتزام بالأمانة المهنية والمصداقية والإنضباط والشفافية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية وفق اللوائح الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات حال وجود أي تكاسل أو إهمال في أداء الأعمال المكلفين بها .

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

400 جنيه دفعة واحدة| هبوط ملحوظ في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

حطّم الأرقام .. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار الفترة المقبلة | فيديو

رغم إجراءات التأمين ومنع الموبايل ..جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية

أسعار الذهب في مصر... مفاجأة بعيار 21 اليوم الخميس

مصادر تكشف لـ صدى البلد حقيقة إجراء تعديل وزاري

ليلة الإسراء والمعراج بدأت الآن.. ردد 3 كلمات تجبر بخاطرك ويسخر الله لك الأرض ومن عليها

ولا واحد خد باله | الكشف عن موقف غير متوقع لـ إمام عاشور بمباراة مصر والسنغال

رئيس جامعة قناة السويس: مبادرة "الألف يوم الذهبية" أحد أهم المحاور الوطنية لبناء الإنسان

لفتتاح فرع بنك مصر العلمين بالمدينة التراثية

محافظ الغربية: المواطن يستحق خدمة تليق به وهدفنا الأساسي تحسين جودة حياته

البسوا طويل .. تحذير للرجال: اختيار الملابس يهددكم بأمراض خطيرة

دجاج بالبشاميل.. طعم غني وسهل التحضير

ألم المعدة المفاجئ | متى يكون عابرًا و .. يُنذر بمشكلة صحية خطيرة؟

في رابع أيام المرحلة الأولى من "الموجه 28"..إزالة 6 حالات تعد بالبناء المخالف بالشرقية

ولا كان بإيدي شيء .. موسى يطرح أولى أغانيه في 2026

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

