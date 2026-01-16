قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مهندس بأسوان: مشروع بنبنان قدرته تمثل 80% من إنتاج السد العالي
حسام حسن: تأثرنا بالإصابات في أمم إفريقيا واللاعبون بذلوا مجهودا كبيرا.. فيديو
بعد دعوة الجيش السوري.. انشقاق 6 عناصر من تنظيم قسد على جبهة دير حافر
حسام حسن: فزنا بأمم أفريقيا 7 مرات وسنقاتل أمام نيجيريا.. فيديو
رئيس لجنة إدارة غزة: خدمة الأطفال والنساء الثكالى والشيوخ والجرحى أولوياتنا
وزيرة البيئة تناقش آليات تنفيذ مشروعات طاقة الرياح في منطقة خليج السويس
لحظة انسحاب البعثة الإعلامية المصرية من مؤتمر مدرب نيجيريا.. فيديو
تريزيجيه يعتذر للشعب المصري: لن نتنازل عن برونزية أمم إفريقيا | فيديو
منارة إسلامية تزين المقطم.. كل ما تريد معرفته عن مسجد العزيز الحكيم
بعد تصدرها التريند| تعليق لافتة صلي على النبي.. خلال افتتاح المسجد الغربي بني حكم بسمالوط بالمنيا
دُفن في الإسكندرية.. محمد إمام رحل قبل أن يشاهد آخر أعماله
انسحاب البعثة المصرية من مؤتمر حسام حسن بسبب استفزاز الإعلاميين المغاربة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لحظة انسحاب البعثة الإعلامية المصرية من مؤتمر مدرب نيجيريا.. فيديو

البعثة الإعلامية المصرية
البعثة الإعلامية المصرية
يسري غازي

انسحبت البعثة الإعلامية المصرية من المؤتمر الصحفي لمدرب نيجيريا اعتراضا على الأسئلة المستفزة من الإعلاميين المغاربة لـ حسام حسن وعدم منح الصحفيين المصريين فرصة طرح الأسئلة في المؤتمر.

تفاصيل أزمة المؤتمر الصحفي

نشبت أزمة بين حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني وإعلامي مغربي على هامش المؤتمر الصحفي لمباراة نيجيريا.

ويلتقي منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن نظيره منتخب نيجيريا مساء غد السبت فى مباراة تحديد المركز الثالث بكأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وبدأت بوادر الأزمة عندما وجه صحفي مغربي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة مصر ونيجيريا سؤالا إلي حسام حسن وقال: 
كابتن حسام هل تعتقد إنك علقت شماعه فشل الخروج من السنغال على أشياء خارج منظومة كرة القدم وتوجهتهم إلى التنظيم وإلى أشياء لا تمت بصلة إلى كرة القدم.

وتابع الإعلامي المغربي: “انتوا استفدتم من التواجد ايضا في أكادير وعلقت على أن الفندق في طنجه لم يكن في المستوى وأعتقد إنك يجب أن تقول الحقيقة للشعب المصري وتقول إنك كنت ضعيف فنياً وفشلت في نصف النهائي”.

وأضاف الإعلامي المغربي: “كلامك إنك حصلت على سبع القاب .. ربما تشكك حتى في ألقاب مصر لو نظرنا بنفسك منظورك .. وشكراً ”.

فيما رد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر في المؤتمر الصحفي قبل مباراة نيجيريا قائلا: “أنا مش هرد عليك لأن سؤالك مش لبق ومش محترم .. أنا مش هرد عليك السؤال اللي بعده .. إنت معندكش لباقه الإعلام حتى”.

منتخب مصر حسام حسن نيجيريا السنغال كأس أمم إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات 2026

رسميًا| موعد زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة.. وقرار هام بشأن مستحقات يناير

تشغيل واتساب بدون إنترنت

تشغيل واتساب بدون إنترنت بعد التحديث الأخير.. إليك الطريقة

صورة ارشيفية

«تصل إلى الوفاة»..تحذير طبي من خطورة تريند «كوباية الشاي»

الذهب

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

الغندور

خالد الغندور: لماذا شجع الجمهور المغربي بنين وساحل العاج والسنغال؟

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

لحظة الحادث

حادث دهس جديد بأكتوبر.. طالب ثانوي يقتحم رصيف ويدهس سيدة وابنها ويصيب ابنتها

سعر الذهب اليوم

ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة 16 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

هواتف ستحصل على بطاريات بسعة 10000 مللي أمبير

انسى الباور بانك.. هواتف ببطاريات عملاقة تصل إلى 10000 م.أمبير تقتحم السوق

أول منصة لتأجير الروبوتات تجمع ملايين الدولارات

بدلا من الشراء.. أول منصة لتأجير الروبوتات تجمع ملايين الدولارات

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| واتساب يستثني البرازيل رسميا من حظر روبوتات الدردشة.. وثغرة خطيرة تهدد بكشف عناوين مستخدمي تيليجرام

بالصور

الموجة الـ 28.. إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

رسالة شقيق شيرين عبدالوهاب

يوم أسود .. شقيق شيرين عبد الوهاب يفتح النار على كثيرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد