لحظة انسحاب البعثة الإعلامية المصرية من مؤتمر مدرب نيجيريا.. فيديو

انسحبت البعثة الإعلامية المصرية من المؤتمر الصحفي لمدرب نيجيريا اعتراضا على الأسئلة المستفزة من الإعلاميين المغاربة لـ حسام حسن وعدم منح الصحفيين المصريين فرصة طرح الأسئلة في المؤتمر.

تفاصيل أزمة المؤتمر الصحفي

نشبت أزمة بين حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني وإعلامي مغربي على هامش المؤتمر الصحفي لمباراة نيجيريا.



ويلتقي منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن نظيره منتخب نيجيريا مساء غد السبت فى مباراة تحديد المركز الثالث بكأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وبدأت بوادر الأزمة عندما وجه صحفي مغربي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة مصر ونيجيريا سؤالا إلي حسام حسن وقال:

كابتن حسام هل تعتقد إنك علقت شماعه فشل الخروج من السنغال على أشياء خارج منظومة كرة القدم وتوجهتهم إلى التنظيم وإلى أشياء لا تمت بصلة إلى كرة القدم.

وتابع الإعلامي المغربي: “انتوا استفدتم من التواجد ايضا في أكادير وعلقت على أن الفندق في طنجه لم يكن في المستوى وأعتقد إنك يجب أن تقول الحقيقة للشعب المصري وتقول إنك كنت ضعيف فنياً وفشلت في نصف النهائي”.



وأضاف الإعلامي المغربي: “كلامك إنك حصلت على سبع القاب .. ربما تشكك حتى في ألقاب مصر لو نظرنا بنفسك منظورك .. وشكراً ”.



فيما رد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر في المؤتمر الصحفي قبل مباراة نيجيريا قائلا: “أنا مش هرد عليك لأن سؤالك مش لبق ومش محترم .. أنا مش هرد عليك السؤال اللي بعده .. إنت معندكش لباقه الإعلام حتى”.