سلوت يرحب بعودة صلاح ويشيد بمدافع ليفربول.. تفاصيل

عبر الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، عن سعادته بقرب عودة الدولي المصري محمد صلاح من مشاركته في كأس الأمم الأفريقية، رغم الخلاف العلني الذي وقع بينهما قبل أسابيع قليلة.

وكان المهاجم المصري أبدى غضبه بعد التعادل 3-3 مع ليدز يونايتد، واتهم النادي بالتخلي عنه قائلا إنه أصبح "كبش فداء" لبداية الموسم السيئة، مضيفًا أن علاقته مع سلوت انهارت.

وسيخوض صلاح – البالغ من العمر 33 عامًا - مباراة تحديد المركز الثالث غدًا السبت أمام نيجيريا، بعد أن جلس على مقاعد البدلاء في ثلاث مباريات، ولم يشارك أساسيًا مع ليفربول منذ نوفمبر الماضي، قبل أن يقرر سلوت الدفع به في مباراة برايتون قبل الانضمام إلى منتخب مصر.

وقال سلوت في تصريحات عبر مؤتمر صحفي، قبل مواجهة بيرنلي: "أولا، يجب أن يخوض مباراة كبيرة أخرى مع منتخب مصر غدًا، أنا سعيد بعودته، حتى لو كان لدي 15 مهاجمًا، سأكون سعيدًا بعودته".

وأشار المدرب الهولندي إلى أن سلسلة المباريات 11 دون هزيمة في جميع المسابقات عززت موسم ليفربول، لكن خمسة تعادلات في الدوري الممتاز خلال هذه السلسلة جعلت حامل اللقب يحتل المركز الرابع بفارق 14 نقطة عن المتصدر أرسنال.

وأضاف: "المثالي بالنسبة لنا ليس 11 مباراة دون هزيمة، بل 11 فوزا متتاليا، هذا ما نطمح إليه، منذ مباراة أيندهوفن التي استقبلنا فيها أربعة أهداف وحتى الآن أصبح موقفنا أفضل، لكن ما زال هناك مجال كبير للتحسن".

وأقر سلوت بوجود ضغوط على الفريق لضمان التأهل في دوري الأبطال بعد أن كان متصدرًا لجدول الترتيب في وقت سابق من الموسم موضحًا: "لم نضع أنفسنا في الوضع المثالي، خاصة إذا قارنت ذلك بما كنا عليه بعد ست مباريات".

كما أشاد سلوت باستجابة آندي روبرتسون لدوره المقلص في الفريق، فالمدافع البالغ من العمر 31 عامًا، والذي كان أحد الركائز الأساسية في دفاع ليفربول لسنوات، لم يحسم مستقبله في آنفيلد حتى الآن، رغم أنه فقد مركزه الأساسي لصالح ميلوش كيركيز، لكنه عبر عن رغبته في البقاء بالنادي.

واختتم: "يجب أن أثني على ما قاله آندي، لقد كان ناضجا للغاية، أنا سعيد جدًا لأنه يشعر بالراحة في الدور الذي يشغله الآن، ويدرك مدى أهميته للنادي طوال هذه السنوات، ولا يزال كذلك".