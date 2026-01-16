قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فحوصات طبية.. الديوان الملكي السعودي يعلن دخول خادم الحرمين المستشفي
حسام حسن: المنتخب عانى من الإجهاد والإصابات أمام السنغال
بعد صراع مع المرض.. تشييع جثمان الفنان محمد الإمام بالإسكندرية
بعد عامين و 3 أشهر.. السفيرة الأمريكية بالقاهرة تودع أم الدنيا
سرعة نقل وحدة الطوارئ بمحطة الريان.. وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالفيوم
السكة الحديد: تشغيل قطارات إضافية خلال أجازة نصف العام الدراسي
إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026
الوزراء يوضح حقيقة الإعلانات المضللة حول مشروعات جديدة منسوبة لشركة العاصمة
القنوات المجانية الناقلة لـ مباراة مصر ونيجيريا
60 مليون جنيه وتسهيلات مالية | كواليس صفقة ناصر ماهر من الزمالك إلى بيراميدز
سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 16-1-2025
طارق السيد: بركات الأقرب إلى قلبي ووالدي تميمة حظي في المباريات
أصل الحكاية

كابوس البرونزية.. لماذا يخشى ليفربول دقائق صلاح الأخيرة في كأس إفريقيا؟

محمد صلاح
محمد صلاح
أمينة الدسوقي

في الوقت الذي تحاول فيه الجماهير استيعاب صدمة الخروج المؤلم من نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية أمام السنغال، تسود حالة من القلق والترقب في إنجلترا، وتحديدا داخل أروقة نادي ليفربول.

الأنظار لا تتجه إلى المغرب انتظارا لإنجاز جديد، بل خوفا من سيناريو غير مرغوب فيه، في مباراة ينظر إليها الإنجليز باعتبارها بلا قيمة فنية حقيقية، لكنها قد تحمل عواقب قاسية.

المدرب الهولندي آرني سلوت، الذي كان يأمل في عودة نجمه الأول فور نهاية حلم اللقب، يجد نفسه مضطرا لحبس أنفاسه 90 دقيقة إضافية، خلال مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام نيجيريا، في مواجهة تحولت من تحصيل حاصل إلى مصدر قلق حقيقي.

بالنسبة لليفربول، لا تتعلق المسألة بترتيب شرفي، بل بأربعة مخاوف رئيسة تهدد استقرار الفريق فيما تبقى من موسم يوصف بالفعل بالمتقلب.

شبح الإصابة معركة بدنية في توقيت قاتل

الهاجس الأكبر الذي يطارد سلوت يتمثل في خطر الإصابة مواجهة نيجيريا ليست نزهة كروية، فأسلوب اللعب القائم على القوة البدنية والالتحامات العنيفة معروف للجميع.

خوض محمد صلاح مباراة بهذه القسوة البدنية، وهو يعيش حالة إحباط بعد ضياع حلم اللقب، من أجل ميدالية برونزية، يبدو كابوس حقيقيا لإدارة ليفربول.

أي إصابة يتعرض لها النجم المصري في مباراة “ترضية” قد تمثل ضربة موجعة لطموحات الفريق الإنجليزي هذا الموسم.

الجهاز الطبي في ليفربول يدرك أن جسد اللاعب، بعد ماراثون المباريات وضغط البطولة، يصبح أكثر عرضة للإصابات العضلية، وأن تدخلا واحدا غير محسوب قد يعني غياب صلاح لأسابيع طويلة.

الإحباط النفسي عودة بذهن مثقل

القلق لا يقتصر على الجانب البدني، بل يمتد إلى الحالة الذهنية اللعب بعد تبخر حلم البطولة يكون دائمًا ثقيلا على النفس، وقد يترك آثارا أعمق من أي إصابة عضلية.

سلوت يخشى أن تؤدي المشاركة في هذه المباراة، وسط أجواء الحزن وخيبة الأمل، إلى تعميق الجراح النفسية لصلاح.

ليفربول يحتاج إلى صلاح المتعطش للأهداف والنجاح، لا لاعبا مثقل الذهن يستعيد مشاهد الإخفاق القاري.

السيناريو الأسوأ يتمثل في مشاركة باهتة أو خسارة جديدة، تعيد اللاعب إلى إنجلترا بذهن مشتت وتركيز مفقود، ما قد يتطلب وقتا أطول لإعادته إلى حالته الذهنية المثالية للمنافسة في الدوري الإنجليزي.

غضب الجماهير صلاح في مرمى النيران

يعلم ليفربول أن صلاح، بصفته النجم الأول وقائد المنتخب، سيكون العنوان الأبرز لأي إخفاق جديد.

في حال مشاركته وخسارة المنتخب للمرة الثانية واحتلال المركز الرابع، سيتحول اللاعب إلى هدف مباشر لسهام النقد والغضب الجماهيري.

هذا الضغط العصبي لن يتلاشى بمجرد انتهاء المباراة أو ركوب الطائرة إلى إنجلترا.

فاللاعب الذي يشعر بأنه تحت هجوم من جماهير بلاده يفقد قدرا كبيرا من صفائه الذهني، وهو ما قد ينعكس مباشرة على مستواه مع ناديه.

من هذا المنطلق، كان ليفربول يفضل عودة صلاح مبكرا، بعيدًا عن فوهة بركان الانتقادات، بدلا من المخاطرة بإشعال عاصفة جديدة.

إرهاق بلا مقابل استنزاف دون جدوى

أخيرا، تبرز مسألة الجدوى الفنية صلاح بذل مجهودا هائلا طوال البطولة، وخاض مباريات عالية الإيقاع والضغط إشراكه في مباراة أخرى كاملة يعني استنزاف ما تبقى من مخزونه البدني من أجل ميدالية برونزية لن تضيف الكثير لتاريخ لاعب حقق بالفعل دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.

سلوت يتعامل مع الأمر بحسابات دقيقة

90 دقيقة إضافية من الجري والالتحام تعني تأخر عملية الاستشفاء، وعودة اللاعب بجسد منهك يحتاج إلى راحة إجبارية، ما يربك خطط الفريق في الاستحقاقات المقبلة.

بين الواجب الوطني وحسابات النادي

بين رغبة محمد صلاح في أداء واجبه الوطني حتى اللحظة الأخيرة كقائد لمنتخب بلاده، وحسابات ليفربول البراغماتية، يقف آرني سلوت في موقف لا يُحسد عليه.

كل ما يتمناه المدرب الهولندي أن تمر مواجهة نيجيريا بسلام، وأن يعود “الفرعون” إلى أنفيلد سالم الجسد، والأهم، سليم الروح والمعنويات، في موسم لا يحتمل المزيد من الضربات.

ليفربول كابوس البرونزية كأس إفريقيا كأس الأمم الإفريقية نادي ليفربول المدرب الهولندي آرني سلوت

صورة أرشيفية

أمريكا تبلغ إسرائيل بالهجوم على إيران.. وقرار مفاجئ من ترامب

زيادة المرتبات 2026

رسميًا| موعد زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة.. وقرار هام بشأن مستحقات يناير

تشغيل واتساب بدون إنترنت

تشغيل واتساب بدون إنترنت بعد التحديث الأخير.. إليك الطريقة

الذهب

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

صورة ارشيفية

«تصل إلى الوفاة»..تحذير طبي من خطورة تريند «كوباية الشاي»

الغندور

خالد الغندور: لماذا شجع الجمهور المغربي بنين وساحل العاج والسنغال؟

لحظة الحادث

حادث دهس جديد بأكتوبر.. طالب ثانوي يقتحم رصيف ويدهس سيدة وابنها ويصيب ابنتها

ادعيه ليله الاسراء والمعراج - دعاء ليله الاسراء والمعراج

ادعية ليلة الإسراء والمعراج.. أفضل 100 تقضي لك 1000 حاجة في أوقات الفرج

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر

"عن شهر رجب رسالة السلام" ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يعقد ندوته الأسبوعية السبت المقبل

رجب رسالة سلام.. ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يعقد ندوته السبت

من دروس الإسراء والمعراج "جبر الخواطر".. موضوع خطبة الجمعة اليوم

من دروس الإسراء والمعراج جبر الخواطر.. موضوع خطبة الجمعة اليوم

رسالة شقيق شيرين عبدالوهاب

يوم أسود .. شقيق شيرين عبد الوهاب يفتح النار على كثيرين

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

