مدرب الأهلي السابق مديرا فنيا لـ أيك السويدي

أعلن نادي أيك السويدي، اليوم الجمعة، تعاقده بشكل رسمي مع الإسباني خوسيه ريبيرو، لتولي تدريب الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

ووقّع المدرب الإسباني البالغ من العمر 48 عاما، عقدا مع نادي أيك السويدي حتى يوليو 2028.

وقال ريبيرو في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي: “أنا فخور وسعيد للغاية بانضمامي إلى نادٍ يعشق كرة القدم بكل جوارحه”.

وتابع: “نادي أيك نادٍ يتمتع بهوية راسخة، وطموحات عالية، وشغف كبير بالفريق”.

واختتم: “أتطلع الآن بشوق لبدء العمل، وبناء علاقات متينة، والتعاون الوثيق مع اللاعبين وزملائي لتطوير الفريق يوميًا، والارتقاء به إلى مستوى أعلى، فرديًا وجماعيًا”.

يذكر أن ريبيرو سبق له تدريب النادي الأهلي بالإضافة إلى أورلاندو بيراتس الجنوب افريقي.