نجم أنجولا فريدي ريبيرو يحتفل بجائزة رجل المباراة رفقة أطفاله

احتفل فريدي ريبيرو نجم منتخب أنجولا بحصوله على رجل مباراة منتخب بلاده أمام زيمبابوي مع أطفاله.





وانتهت مباراة زيمبابوي وأنجولا بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم، في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية لـ كأس أمم أفريقيا 2025 وهما فريقان يلعبان في مجموعة مصر .

أحرز جيبسون دالا نجم انجولا الهدف الأول فى الدقيقة 24.



وفى الدقيقة 48 طالب لاعبو زيمبابوي باحتساب ركلة جزاء ولكن حكم المباراة رفض اللجوء إلى تقنية الفيديو.



ونجح موسونا لاعب زيمبابوي فى إدراك التعادل فى الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.