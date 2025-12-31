أعلن اعتزاله.. نهاية المشوار الدولي لقائد أنجولا فريدي ريبيرو

أعلن قائد منتخب أنجولا، فريدي ريبيرو، اعتزاله اللعب دوليا، بعد الخروج من دور المجموعات، من كأس أمم أفريقيا.

وقال فريدي ريبيرو، صاحب الـ 35 سنة، بعد تضاؤل فرص أنجولا في اللحاق بدور الـ 16 من بطولة أفريقيا: “لقد اتخذت القرار من قبل، قدّمت كل ما أملك، جسدًا وروحًا، من أجل هذا البلد”.

وأوضح: “أعتقد أن الوقت قد حان بالنسبة لي لأسلّم القميص وشارة القيادة للاعبين الشباب، أعتقد أنّني كنت قدوة لهم كما يجب، وآمل أن يستوعبوا ذلك ويواصلوا الطريق أبعد مما وصلتُ إليه أنا”.

واختتم فيردي مشواره مع منتخب أنجولا بعد 69 مباراة دولية.

مشوار أنجولا في أمم أفريقيا 2025

وكان منتخب أنجولا ضمن مجموعة مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية وحصد نقطتين فقط خلال 3 مواجهات واحتل المركز الثالث فيما تأهل الفراعنة وجنوب أفريقيا من المجموعات لـ دور الـ 16.

وكان يطمح منتخب أنجولا خلال مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات أمام مصر لتحقيق نتيجة إيجابية للحفاظ على فرص التواجد في المركز الثالث والصعود قبل أن يسقط في التعادل أمام الفراعنة وتنتهى فرصه.