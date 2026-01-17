أسامة حسن يوجه رسالة دعم لـ حسن شحاتة: ربنا يشفيك ويعافيك

وجّه نجم الكرة المصرية السابق أسامة حسن رسالة دعم مؤثرة للكابتن حسن شحاتة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، دعا خلالها له بالشفاء العاجل، مشيدًا بأخلاقه ومسيرته الكبيرة.

وكتب أسامة حسن في منشوره: "ربنا يشفيك يارب، عمرنا ما سمعنا عن مشكلة منك أو من اللاعيبة، الكل كان بيحبك زمالك وأهلي وكل الشعب المصري، كنت متواضع وجدع ووطني، ربنا يشفيك ويعافيك يارب".

ونفى الإعلامي إسلام صادق صحة الأخبار المتداولة حول وفاة الكابتن حسن شحاتة، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، مؤكدًا أنه يتمتع بحالة صحية جيدة.

وأوضح صادق، عبر حسابه على موقع فيسبوك، أن شحاتة يتواجد حاليًا في منزل نجله كريم، ولا صحة لما أُثير من شائعات خلال الساعات الماضية.

وفي السياق نفسه، حرص عدد من نجوم الكرة على الاطمئنان عليه، من بينهم عمرو زكي، كما أكد كريم حسن شحاتة أن والده خضع مؤخرًا لحقن في الظهر ويمر بمرحلة استشفاء مع تحسن ملحوظ في حالته، موجّهًا الشكر للجماهير على دعمهم.