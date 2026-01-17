قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

تاريخ مواجهات مصر ونيجيريا قبل مباراة السبت على استاد محمد الخامس

منتخب مصر
منتخب مصر

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب نيجيريا، اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب. تُقام المباراة على استاد محمد الخامس، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن مباراة تحديد المركز الثالث للبطولة.


 

نتائج الفريقين في نصف النهائي

خسر منتخب مصر في الدور نصف النهائي أمام السنغال بهدف دون مقابل، بينما تلقى منتخب نيجيريا الهزيمة أمام المغرب بركلات الترجيح، ليصطدم الفريقان اليوم في مباراة سعيًا للظفر بالمركز الثالث.

تاريخ مواجهات مصر ونيجيريا

ستكون مباراة اليوم هي المواجهة رقم 20 بين المنتخبين، حيث سبق أن التقاها في 19 مباراة سابقة. سجل المنتخب المصري الفوز في 6 مباريات، بينما خسر في 7 مواجهات، وحضر التعادل في 6 مباريات أخرى.
 

الأهداف والإحصائيات

خلال المواجهات السابقة، سجل لاعبو منتخب مصر 32 هدفًا في شباك نيجيريا، وتلقى مرماهم نفس العدد من الأهداف، مما يعكس التنافسية الكبيرة بين الفريقين.

ويتصدر ثنائي منتخب مصر السابق، حسن الشاذلي ورضا، قائمة الهدافين التاريخيين لمواجهات المنتخبين، برصيد 3 أهداف لكل منهما.

مواجهات الفريقين في أمم أفريقيا

على مستوى بطولة كأس الأمم الأفريقية، التقى الفريقان في 9 مباريات، حقق منتخب مصر الفوز في مباراتين، بينما خسر في 5 مواجهات، وانتهت مباراتان بالتعادل. هذه الإحصائيات تعكس صعوبة اللقاء وتاريخ التنافس الطويل بين المنتخبين على المستوى القاري.

التطلعات لمباراة اليوم

يسعى المنتخب المصري لتحقيق الفوز في مباراة تحديد المركز الثالث، لتعويض جماهيره بعد الخسارة في نصف النهائي، بينما يطمح منتخب نيجيريا أيضًا في إنهاء البطولة بمركز متقدم، ما يجعل اللقاء متوقعًا أن يكون قويًا ومثيرًا للمتابعة


 

