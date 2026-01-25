أحمد فتوح يكشف كواليس إصابته في أمم أفريقيا: لعبت وأنا مصاب

كشف أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، تفاصيل خروجه بين شوطي مباراة منتخب مصر أمام السنغال في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك خلال تصريحاته عبر قناة «أون سبورت» مع الإعلامي سيف زاهر، مؤكدًا أنه خاض اللقاء وهو يعاني من إصابة قوية.

فتوح: كنا نحلم بالبطولة من أجل محمد صلاح

وقال فتوح إن لاعبي المنتخب كانوا يتمنون التتويج بلقب أمم أفريقيا، ليس فقط من أجل الجماهير، ولكن أيضًا لإسعاد النجم محمد صلاح، موضحًا: «كان نفسنا ناخد بطولة أفريقيا علشان محمد صلاح، وكنا قادرين نكسب السنغال لكن العامل البدني كان له تأثير كبير علينا».

تفاصيل الخروج بين الشوطين

وعن سبب خروجه المفاجئ بين شوطي اللقاء، أوضح فتوح: «أنا جيت آخر عشر دقائق في الشوط الأول مكنتش قادر حرفيًا أكمل، كنت مرهق جدًا ومش قادر أتحرك بشكل طبيعي».



لعبت مصابًا وتلقيت حقن

وأشار لاعب الزمالك إلى أنه كان يعاني من إصابة منذ مباراة كوت ديفوار، لكنه قرر المشاركة أمام السنغال رغم الآلام، قائلًا: «كنت مصاب من ماتش كوت ديفوار، ولعبت مباراة السنغال وأنا مصاب وخدت حقن علشان أقدر أكمل».

حقيقة دور الجهاز الطبي

وعن دور الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب، أكد فتوح أن الجهاز الطبي أوضح له حجم الإصابة، لكنه شدد على أن قرار المشاركة كان قراره الشخصي: «الدكتور كان موضحلي حجم الإصابة، لكن في الآخر ده كان قراري أنا».



موقف حسام حسن

وأكد فتوح أن المدير الفني حسام حسن لم يكن يعلم بتفاصيل إصابته بشكل كامل، موضحًا: «كابتن حسام حسن مكنش يعرف، لأن الأشعة الأولى كانت بتقول شد مش مزق، وقلت للدكتور إني تمام وهقدر ألعب».



تشخيص الإصابة والعودة للتدريبات

واختتم فتوح تصريحاته بالكشف عن تطورات حالته الصحية، موضحًا أن الإصابة تطورت إلى تمزق خلال مباراة السنغال، وهو ما دفعه لطلب الخروج، مؤكدًا: «هرجع للتدريبات بعد 5 أو 6 أيام مع نادي الزمالك»



