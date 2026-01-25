قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

فرص بالجملة.. شوط أول سلبي بين الزمالك والمصري في الكونفدرالية

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي الزمالك والمصري البورسعيدي بالتعادل السلبي  على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشهد الشوط الأول خطورة من جانب لاعب النادي المصري على مرمى محمد عواد حارس الزمالك الذين أهدروا أكثر من فرصة للتهديف ولكن تألق عواد ومدافعي الزمالك حال دون ذلك.

وفي الدقيقة 32 أهدر خوان بيزيرا انفرادا بمرمى المصري وتصدى له محمد حمدي حارس المرمى. 

تشكيل الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن التشكيل الذي يخوض به الأبيض مباراة المصري، على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم.

خط الوسط : محمد إسماعيل – محمد شحاتة – آدم كايد.

خط الهجوم : شيكو بانزا – سيف الجزيري – خوان بيزيرا.

البدلاء

ويتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان والسيد أسامة وأحمد مجدي وأحمد خضري ومحمد السيد وأحمد حمدي وأحمد شريف وعدي الدباغ وناصر منسي.

تشكيل المصري

وأعلن التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي عن التشكيل الرسمي لفريقه أمام الزمالك في الجولة الثالثة من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي.

خط الدفاع: كريم العراقي- خالد صبحي- باهر المحمدي- مصطفى العش.

خط الوسط: موجيشا- حسن علي- عميد صوافطة.

خط الهجوم: عبد الرحيم دغموم- صلاح محسن- أسامة الزمراوي.

ويجلس على مقاعد البدلاء: عصام ثروت وأحمد أيمن منصور وعمرو سعداوي ومحمود حمادة وعمر الساعي وأحمد القرموطي وكريم بامبو ومحمد الشامي ومنذر طمين.

عمر جابر يؤاز لاعبي الزمالك

حرص عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التواجد في ستاد الجيش ببرج العرب، لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني خلال مباراة المصري اليوم في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويغيب عمر جابر عن الزمالك أمام المصري  بسبب الإصابة التي يعاني منها بجزع في الرباط الداخلي للركبة، والتي تعرض لها في مباراة زد بكأس عاصمة مصر.

الزمالك والمصري البورسعيدي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية كأس الكونفدرالية الأفريقية

اسعار ياميش رمضان
صحة الشرقية
بوستر مسلسل التمثيلية
سلمى ابو ضيف
