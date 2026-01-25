قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تدريبات عسكرية أمريكية لتعزيز الجاهزية والانتشار
حمدي ميلود يكشف أسباب رحيله عن الإسماعيلي: رفضت تدريب تنزانيا بسبب الدراويش
أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026
جديد من فورد.. المواصفات الكاملة لسيارة توروس 2026
اتحاد الكرة: لن نسمح للأهلي أو أي ناد بمخالفة لائحة شؤون اللاعبين
إسرائيل تعلن إعادة فتح معبر رفح جزئيا بعد استكمال ملف جثث الأسرى
وفاة مأساوية تهز الوسط الرياضي: كواليس الساعات الأخيرة في حياة لؤي رجب
حسام حسن يحدد موعد سفر بعثة المنتخب إلى أمريكا استعدادا لمونديال 2026
موعد ليلة النصف من شعبان 1447 .. أفضل الأدعية وفضل صيام الأيام البيض
رابطة الأندية ردا على حلمي طولان: دوري نايل في المركز الـ16 عالميا
رئيس وزراء كندا يرد على تهديدات ترامب: الرسوم المقترحة تنعكس على السوق الأمريكية
لماذا كان رسول الله يصوم في شعبان؟.. احرص على صيامه لـ6 أسباب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إبراهيم صلاح: نقطة المصري خطوة إيجابية ونبني عليها في القادم

إبراهيم صلاح
إبراهيم صلاح
إسلام مقلد

علق إبراهيم صلاح على التعادل السلبي الزمالك أمام المصري، في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، مؤكدًا رضاه عن الخروج بنقطة في مباراة صعبة وقوية أمام منافس عنيد.

إشادة بلاعبي الناشئين

وأثنى إبراهيم صلاح على العناصر الشابة التي شاركت في اللقاء، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي قدمه لاعبو الناشئين خلال المباراة، وقال إنهم ظهروا بشكل مميز وتحملوا المسؤولية، ونجحوا في تقديم أداء جيد رغم صعوبة المواجهة.

أداء جيد رغم الظروف

وأوضح لاعب الزمالك أن الفريق قدم مباراة جيدة في المجمل، ونجح في الخروج بنتيجة يمكن البناء عليها، خاصة في ظل ضغط المباريات والاعتماد على عدد من الوجوه الشابة، وهو ما يعكس الروح الإيجابية داخل الفريق.

التركيز على المرحلة المقبلة

واختتم إبراهيم صلاح تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق سيعمل على استغلال هذه المباراة كنقطة انطلاق نحو الأفضل، مشددًا على أهمية تصحيح الأخطاء والاستعداد الجيد للمواجهة المقبلة من أجل تحقيق نتائج إيجابية ترضي الجماهير.

تعادل الزمالك والمصري

حسم التعادل السلبي مواجهة فريقي الزمالك والمصري البورسعيدي، على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشهد المباراة خطورة من جانب لاعب النادي المصري على مرمى محمد عواد حارس الزمالك الذين أهدروا أكثر من فرصة للتهديف ولكن تألق عواد ومدافعي الزمالك حال دون ذلك.

وفي الدقيقة 32 أهدر خوان بيزيرا انفرادا بمرمى المصري وتصدى له محمد حمدي حارس المرمى. 

وبتلك النتيجة يرفع المصري البورسعيدي رصيده للنقطة 7 ليتصدر ترتيب المجموعة الرابعة، بينما رفع الزمالك رصيده للنقطة 5 ليحتل المركز الثاني.

إبراهيم صلاح الزمالك أمام المصري

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026 بالاسم ورقم الجلوس ..ظهرت الآن|صور

مشغولات ذهبية

نحو 7700 جنيه للجرام.. صعود صاروخي في أسعار الذهب بمصر

الإنترنت

خفض الأسعار.. لجنة الاتصالات تعلن مفاجأة سارة بشأن باقات الإنترنت

سعر الذهب

الجرام زاد 700 جنيه.. قفزة غير مسبوقة في سعر الذهب عيار 21

حالة الطقس

احذروا.. مركز المناخ: تقلبات حادة ورياح قوية تضرب البلاد هذا الموعد

الزمالك والمصري

قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الإفريقية

الأرصاد

الأرصاد تحذر.. رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المحافظات غدًا

نادر أبو الليف

أخدت غرضها منه وعملتله حظر.. القصة الكاملة لأزمة نادر أبو الليف مع المذيعة

مظلوم عبدي- قائد قوات سوريا الديموقراطية

قائد قوات قسد: المناطق الكردية في سوريا خط أحمر

رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: لا أعرف موعد الضربة الأمريكية على إيران

ارتفاع عدد ضحايا حريق مجمع "جول بلازا" في كراتشي الباكستانية إلى 73 قتيلا

ارتفاع عدد ضحايا حريق مجمع جول بلازا في كراتشي بباكستان إلى 73 قتـ.يلا

رمضان 2026.. طرح البوسترات الرسمية لمسلسل على قد الحب

نيللى كريم

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية مستعجل 2026.. رابط مباشر

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية

تبدأ من 20 جنيه.. أسعار ياميش رمضان 2026 في المجمعات الإستهلاكية

اسعار ياميش رمضان

وكيل صحة الشرقية يطمىن على الخدمات بحملة مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة

صحة الشرقية

عمرو سعد

رمضان 2026.. طرح البرومو الدعائي الثاني لمسلسل إفراج من بطولة عمرو سعد

سلاح سري أمريكي

سلاح أمريكي سري يشل الجيوش خلال ثواني .. وهو كلمة السر في خطف مادورو

سلمى ابو ضيف

ألوان هادئة وكعكة بسيطة.. تفاصيل عيد ميلاد ابنة سلمى أبو ضيف

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

