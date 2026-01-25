إبراهيم صلاح: نقطة المصري خطوة إيجابية ونبني عليها في القادم

علق إبراهيم صلاح على التعادل السلبي الزمالك أمام المصري، في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، مؤكدًا رضاه عن الخروج بنقطة في مباراة صعبة وقوية أمام منافس عنيد.

إشادة بلاعبي الناشئين

وأثنى إبراهيم صلاح على العناصر الشابة التي شاركت في اللقاء، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي قدمه لاعبو الناشئين خلال المباراة، وقال إنهم ظهروا بشكل مميز وتحملوا المسؤولية، ونجحوا في تقديم أداء جيد رغم صعوبة المواجهة.

أداء جيد رغم الظروف

وأوضح لاعب الزمالك أن الفريق قدم مباراة جيدة في المجمل، ونجح في الخروج بنتيجة يمكن البناء عليها، خاصة في ظل ضغط المباريات والاعتماد على عدد من الوجوه الشابة، وهو ما يعكس الروح الإيجابية داخل الفريق.

التركيز على المرحلة المقبلة

واختتم إبراهيم صلاح تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق سيعمل على استغلال هذه المباراة كنقطة انطلاق نحو الأفضل، مشددًا على أهمية تصحيح الأخطاء والاستعداد الجيد للمواجهة المقبلة من أجل تحقيق نتائج إيجابية ترضي الجماهير.

تعادل الزمالك والمصري

حسم التعادل السلبي مواجهة فريقي الزمالك والمصري البورسعيدي، على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشهد المباراة خطورة من جانب لاعب النادي المصري على مرمى محمد عواد حارس الزمالك الذين أهدروا أكثر من فرصة للتهديف ولكن تألق عواد ومدافعي الزمالك حال دون ذلك.

وفي الدقيقة 32 أهدر خوان بيزيرا انفرادا بمرمى المصري وتصدى له محمد حمدي حارس المرمى.

وبتلك النتيجة يرفع المصري البورسعيدي رصيده للنقطة 7 ليتصدر ترتيب المجموعة الرابعة، بينما رفع الزمالك رصيده للنقطة 5 ليحتل المركز الثاني.