حسن المستكاوي: المصري الأخطر في الشوط الأول.. وعواد ينقذ الزمالك

أكد الناقد الرياضي حسن المستكاوي أن النادي المصري كان الطرف الأخطر خلال الشوط الأول من مباراته أمام الزمالك، مشيرًا إلى أن محمد عواد حارس مرمى الزمالك أنقذ فريقه من فرصتين محققتين



وكتب المستكاوي عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “‏المصرى أخطر في الشوط الاول وعواد انقذ مرماه من فرصتين خطيرتين . وللزمالك فرصة من بيتزيرا لكن الحكم تم ضبطه متلبسا بإلغاء التسلل والكورنر من قانون اللعبة في الشوط الاول ولعله يتذكر القانون في الشوط الثاني .. محمد ابراهيم ٢٠ سنة اختيار جيد من معتمد جمال”.

شهدت مجريات الشوط الأول خطورة من النادي المصري وأهدر لاعبوه عديد الفرص الحقيقية لإحراز هدف التقدم فى شباك الزمالك.

وأنهي فريق المصري الشوط الأول بالتعادل السلبي أمام نظيره الزمالك فى الشوط الأول من المباراة المقامة حاليا علي ملعب استاد برج العرب فى إطار منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.

فيما انتفض نادي الزمالك بعد مرور 30 دقيقة من عمر الشوط الأول وبادل النادي المصري الهجمات عبر الثنائي البرازيلي خوان بيزيرا والتونسي سيف الدين الجزيري.

وتألق محمد عواد حارس مرمى الزمالك ونجح في إنقاذ مرماه بعد تسديدة قوية من أحد لاعبو النادي المصري البورسعيدي من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 15.