هل تلمح ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد وننسى اللي كان؟.. تفاصيل
الاتحاد السنغالي لكرة القدم يوضح موقفه من تصريحات الحاجي ضيوف
أمريكا.. موجة البرد القارس تودي بحياة شخصين في ولاية لويزيانا
شعبة المحمول: لا يجوز دعم تصدير الموبايل من جيب المواطن المصري
إصابة 12 شخصًا إثر انقلاب سيارة عمال على صحراوي البحيرة
تصريحات سلوت تكشف مفاجأة بشأن إقالته من تدريب ليفربول
الصحة العالمية: مصر أول دولة في العالم وصلت إلى المستوى الذهبي في القضاء على فيروس سي
مع اقتراب الجرام من 8000 جنيه.. أيهما أفضل للاستثمار الجنيه الذهب أم المشغولات؟
ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر يحذر من استخدام المضادات الحيوية دون استشارة طبية
الضغط الأمريكي.. خبير يكشف أسباب تراجع «قسد» في سوريا
المصري الأخطر وإنتفاضة لـ الزمالك وأهداف ضائعة.. ملخص الشوط الأول
جيش الإحتلال يعلن مصرع عنصرين من حزب الله في جنوب لبنان
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
حسن المستكاوي: المصري الأخطر في الشوط الأول.. وعواد ينقذ الزمالك

يارا أمين

أكد الناقد الرياضي حسن المستكاوي أن النادي المصري كان الطرف الأخطر خلال الشوط الأول من مباراته أمام الزمالك، مشيرًا إلى أن محمد عواد حارس مرمى الزمالك أنقذ فريقه من فرصتين محققتين


وكتب المستكاوي عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “‏المصرى أخطر في الشوط الاول وعواد انقذ مرماه من فرصتين خطيرتين . وللزمالك فرصة من بيتزيرا  لكن الحكم تم ضبطه متلبسا بإلغاء التسلل والكورنر من قانون اللعبة في الشوط الاول ولعله يتذكر القانون في الشوط الثاني .. محمد ابراهيم  ٢٠ سنة اختيار جيد من معتمد جمال”.

شهدت مجريات الشوط الأول خطورة من النادي المصري وأهدر لاعبوه عديد الفرص الحقيقية لإحراز هدف التقدم فى شباك الزمالك.

وأنهي فريق المصري الشوط الأول بالتعادل السلبي أمام نظيره الزمالك فى الشوط الأول من المباراة المقامة حاليا علي ملعب استاد برج العرب فى إطار منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.

فيما انتفض نادي الزمالك بعد مرور 30 دقيقة من عمر الشوط الأول وبادل النادي المصري الهجمات عبر الثنائي البرازيلي خوان بيزيرا والتونسي سيف الدين الجزيري.

وتألق محمد عواد حارس مرمى الزمالك ونجح في إنقاذ مرماه بعد تسديدة قوية من أحد لاعبو النادي المصري البورسعيدي من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 15. 

