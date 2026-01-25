خالد الغندور: سيف جعفر يخرج من حسابات معتمد جمال في الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن سيف جعفر لاعب نادي الزمالك خرج تماما من الحسابات الفنية للجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال بعد الاستقرار على رحيله عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتابع الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن إدارة الكرة بنادي الزمالك منحت اللاعب حرية الاختيار بخصوص وجهته المقبلة إذا كان داخل أو خارج مصر.



وحسم التعادل السلبي مواجهة فريقي الزمالك والمصري البورسعيدي، على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

حسم التعادل السلبي مواجهة فريقي الزمالك والمصري البورسعيدي، على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.