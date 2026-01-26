إبراهيم عبد الخالق: صفقات الزمالك ليست على المستوى.. والتعادل مع المصري منطقي

أكد إبراهيم عبد الخالق، لاعب الزمالك السابق، أن تعادل الفريق الأبيض مع المصري في بطولة الكونفدرالية الأفريقية يُعد نتيجة منطقية وعادلة، في ظل تواضع الأداء من الجانبين خلال اللقاء.

وقال عبد الخالق، في تصريحاته لبرنامج «الماتش» مع الإعلامي محمد طارق أضا عبر قناة «صدى البلد»: إن الزمالك يعاني حالة من عدم الاستقرار، على عكس النادي المصري الذي يعيش وضعًا أكثر ثباتًا، مشيرًا إلى أن الفريقين لم يقدما المستوى المنتظر خلال المباراة.

وانتقد لاعب الزمالك السابق صفقات الفريق، مؤكدًا: "لا أريد القسوة على معتمد جمال، فهذه هي الإمكانيات المتاحة حاليًا داخل الزمالك، والصفقات التي تم التعاقد معها ليست على مستوى النادي. المسؤول عن ذلك هو مدير التعاقدات الذي ضم لاعبين لا يليقون باسم الزمالك، باستثناء خوان بيزيرا وعدي الدباغ، بينما بقية الصفقات لم تضف للفريق ولم تكن مؤثرة".

وأضاف: "بيزيرا لاعب جيد، ويُعد حاليًا أفضل جناح أيمن في الزمالك، وهو الأحق بالمشاركة أساسيًا، لكن لو كان ضمن جيل شيكابالا ومصطفى فتحي لما حجز مكانًا في التشكيل الأساسي".

وتطرق عبد الخالق للحديث عن بعض الأسماء التي رحلت عن الفريق، قائلًا: "ناصر ماهر لاعب كبير وكان عنصرًا مؤثرًا مع الزمالك، وأتمنى عودة أحمد حمدي لمستواه السابق، لكن الغياب الطويل والإصابة لهما تأثير واضح. وأنا حزين على رحيل ناصر ماهر لسببين، أولهما تأثر الفريق فنيًا بغيابه، وثانيهما انتقاله إلى منافس مباشر وهو بيراميدز".

واختتم تصريحاته قائلاً: “هناك 6 أو 7 لاعبين انتقلوا من الزمالك إلى بيراميدز، إلى جانب 6 لاعبين انتقلوا إلى الأهلي ضمن الفريق الحالي، وهو ما يعكس سوء الإدارة. شخصيًا رحلت عن الزمالك دون الحصول على أي مستحقات في عهد مجلس إدارة مرتضى منصور، بينما كان أغلب اللاعبين يحصلون على حقوقهم كاملة، باستثناء من رحل قبل نهاية عقده”.