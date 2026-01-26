قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الآثار تعلن تكليف لمياء فؤاد مشرفا على منطقة كفر الشيخ وعبدالصمد للغربية| مستند
بقوة 279 حصانًا.. جايكو تقدم 7 SHS الرياضية الجديدة
تصعيد أمريكا وإيران يربك الملاحة الجوية.. وأوروبا توصي بتجنب أجواء الشرق الأوسط
الذهب يتجاوز 5 آلاف دولار للأونصة.. المعدن الأصفر عند قمة تاريخية جديدة
إعلام إسرائيلي: فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني بضغط أمريكي.. ورفض مصري لشروط نتنياهو
أول تعليق من يوسف بلعمري بعد انضمامه لـ الأهلي
ترامب يتهم الصين بالاستيلاء على كندا.. وكارني يرد: الأمريكيون سيدفعون الثمن
تدريبات عسكرية أمريكية لتعزيز الجاهزية والانتشار
حمدي ميلود يكشف أسباب رحيله عن الإسماعيلي: رفضت تدريب تنزانيا بسبب الدراويش
أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026
جديد من فورد.. المواصفات الكاملة لسيارة توروس 2026
رياضة

عمرو زكي: تعادل الزمالك مع المصري مكسب

رباب الهواري

أكد عمرو زكي، خلال ظهوره في برنامج الكلاسيكو، أن نتيجة التعادل تُعد مرضية للزمالك في ظل الظروف الصعبة المحيطة بالفريق.

 وأوضح أن المباراة تُعد الأولى لكابتن معتمد في الكونفدرالية، ومع ذلك نجح الفريق في الخروج دون خسارة، وهو ما يحافظ على موقفه ويمنح قدرًا من الاستقرار في بداية المشوار.

التجديد والاستقرار أساس البناء

وأشار زكي إلى أهمية ملف التجديدات، معتبرًا إياه خطوة محورية لتحقيق الاستقرار—even لو كان نسبيًا—لعدد من اللاعبين. وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب البناء على قيمة الانتماء داخل النادي، باعتبارها حجر الأساس لأي مشروع ناجح.

قدوة النجوم وتأثير أبناء النادي

تحدث زكي عن الدور الكبير للنجوم التاريخيين داخل المنظومة، مستشهدًا بنماذج مثل الكابتن حازم، وعبد الواحد، وعبد الحليم علي. وأوضح أن وجود أبناء النادي في الفريق يُورِّث روح الانتماء للأجيال الصاعدة، ويغرس القيم داخل اللاعبين الشباب، وهو عامل حاسم ينعكس على الأداء داخل الملعب.

مكاسب متعددة لا تُقاس بالنتيجة فقط

يرى زكي أن المباراة حملت أكثر من مكسب للزمالك، وليس التعادل وحده. فالهدف في هذه المرحلة هو العمل على بطولات متعددة وليس التركيز على بطولة واحدة. كما أكد أن عدم الخسارة أفضل من خسارة تُفاقم الأزمات، وأن الاستقرار يُبنى خطوة بخطوة.


 

الظروف الفنية وتقييم الأداء

لفت زكي إلى أن الفريق مرّ بفترة 40 يومًا دون مباريات، ما يجعل الحكم على الأداء أمرًا غير منصف. وأضاف أن غياب ثبات التشكيل، ومشاركة أربعة ناشئين، وامتلاء دكة البدلاء بالناشئين، عوامل تُصعّب المهمة.


 

غياب القائد والربط بين الخطوط

اختتم زكي حديثه بالتأكيد على غياب “الليدر” داخل الفريق، موضحًا أن القائد داخل الملعب عنصر لا غنى عنه. ففي التجارب الناجحة، يكون هناك قائد في كل خط يربط الخطوط ببعضها، من الحارس إلى الدفاع فالوسط ثم الهجوم، وهو ما يصنع التوازن والتوجيه داخل المباراة


 

