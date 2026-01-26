قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زلازل محتملة وتوقعات مثيرة.. الخبير الهولندي يثير الجدل مجددا مع مطلع 2026
بداية شهر رمضان 2026.. اعرف موعد أول يوم وعدد ساعات الصيام
الداخلية تحتفي بعيد الشرطة مع زوار المتحف المصري بالورد والأعلام
70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض
ترامب: وقف بناء قاعة احتفالات البيت الأبيض يدمر الولايات المتحدة
خلال أيام.. خطاب جديد بإيقاف قيد الزمالك
الآثار تعلن تكليف لمياء فؤاد مشرفا على منطقة كفر الشيخ وعبدالصمد للغربية| مستند
بقوة 279 حصانًا.. جايكو تقدم 7 SHS الرياضية الجديدة
تصعيد أمريكا وإيران يربك الملاحة الجوية.. وأوروبا توصي بتجنب أجواء الشرق الأوسط
الذهب يتجاوز 5 آلاف دولار للأونصة.. المعدن الأصفر عند قمة تاريخية جديدة
إعلام إسرائيلي: فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني بضغط أمريكي.. ورفض مصري لشروط نتنياهو
سيف جعفر يخرج من حسابات معتمد جمال في الزمالك

سيف جعفر
سيف جعفر
رباب الهواري

كشف الإعلامي خالد الغندور عن خروج لاعب وسط نادي الزمالك، سيف جعفر، بشكل نهائي من الحسابات الفنية للجهاز الفني للفريق الأول بقيادة المدير الفني معتمد جمال، وذلك بعد الاستقرار على رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

 ويأتي القرار في إطار إعادة ترتيب أوراق الفريق، والسعي لإجراء تغييرات تهدف إلى تحسين الأداء والنتائج خلال المرحلة المقبلة.

وجهة اللاعب بيد الإدارة

وأوضح الغندور، خلال تقديمه برنامج «ستاد المحور»، أن إدارة الكرة بنادي الزمالك منحت سيف جعفر حرية كاملة في تحديد وجهته القادمة، سواء بالانتقال إلى أحد الأندية داخل الدوري المصري أو خوض تجربة احترافية خارج مصر. ويعكس هذا التوجه رغبة الإدارة في تسهيل خروج اللاعب دون تعقيدات، بما يضمن مصلحة الطرفين.

أسباب فنية وراء الاستبعاد

وأشار الغندور إلى أن القرار جاء لأسباب فنية بحتة، في ظل رؤية الجهاز الفني التي لا تعتمد على سيف جعفر في خطط الفريق خلال الفترة المقبلة. كما أن ازدحام مركز الوسط بعدد من اللاعبين، إلى جانب الحاجة لإتاحة الفرصة لعناصر أخرى، كان من بين العوامل المؤثرة في حسم القرار.

مرحلة جديدة للزمالك

ويواصل الزمالك العمل على إعادة هيكلة الفريق خلال الميركاتو الشتوي، عبر دراسة ملفات الراحلين والصفقات الجديدة، بهدف تحقيق الاستقرار الفني واستعادة المنافسة على البطولات. وتأتي خطوة الاستغناء عن بعض اللاعبين ضمن هذه الخطة الشاملة التي يقودها الجهاز الفني بالتنسيق مع الإدارة.

مستقبل سيف جعفر

من المنتظر أن يحسم سيف جعفر قراره النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد دراسة العروض المتاحة، سواء محليًا أو خارجيًا. ويسعى اللاعب لخوض تجربة جديدة تمنحه فرصة المشاركة بانتظام واستعادة مستواه، في ظل ابتعاده عن التشكيل الأساسي للزمالك خلال الفترة الماضية.

رحيل سيف جعفر بات مسألة وقت، في انتظار الإعلان الرسمي عن وجهته المقبلة، بينما يواصل الزمالك خطواته لإعادة بناء الفريق بما يتماشى مع طموحات جماهيره


 

