إبراهيم عبد الخالق: تجربة جون إدوارد لم تنجح مع الزمالك

أكد إبراهيم عبد الخالق، لاعب الزمالك السابق، أن تجربة جون إدوارد داخل نادي الزمالك لم تحقق النجاح المطلوب، مشيرًا إلى وجود عدة عوامل أثرت على تقييم التجربة.



وقال عبد الخالق، خلال تصريحاته لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا عبر قناة «صدى البلد»، إن تجربته مع جون إدوارد «لم تنجح من وجهة نظره الشخصية»، موضحًا: «هناك عوامل كثيرة كانت ضده، ولا أرغب في تحميله كل المسؤولية، فهناك أمور لا تدخل ضمن اختصاصه مثل إيقاف القيد والأزمات المالية».



وأضاف أن بعض الجوانب الإدارية تُحسب عليه، مشيرًا إلى أن الزمالك لم يتمكن من تعويض رحيل مصطفى شلبي، بينما نجح خوان بيزيرا فقط في إثبات نفسه من بين الصفقات التي أبرمها النادي خلال تلك الفترة.



وتابع: «هناك صفقات تم التعاقد معها ثم رحلت عن الفريق بفسخ التعاقد، وسيحصل اللاعبون على مستحقاتهم من النادي، وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا».



وتطرق عبد الخالق إلى أزمة اللاعب بنتايك مع الزمالك، مؤكدًا أن اللاعب لا يتحمل مسؤولية ما حدث، قائلًا: «بنتايك لاعب محترف ولديه التزامات تعاقدية، ولا يُلام على أزمته الأخيرة مع النادي».



