الزمالك يغلق صفحة المصري ويفتح ملف الاستعداد لمواجهة بتروجت في الدوري

يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى تدريباته الجماعية اليوم الإثنين على ملعب الكلية الحربية، بعدما قرر الجهاز الفني عدم منح اللاعبين راحة عقب مواجهة المصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويبدأ الأبيض التحضير لمباراته المقبلة أمام بتروجت، المقرر إقامتها في الخامسة مساء الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وكان الزمالك قد حسم التعادل السلبي مواجهته أمام المصري، التي أُقيمت على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات للكونفدرالية، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، خلف المصري المتصدر بـ7 نقاط.