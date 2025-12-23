تعليق قوي من شوبير على بيان النيابة حول وفاة السباح

علق الإعلامي أحمد شوبير على بيان النيابة العامة بشأن حادث غرق الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "بيان النيابة جاء حاسما وواضحا، ويضع النقاط على الحروف. كان هناك تهاون واضح، وما حدث لم يكن يليق ببطولة على مستوى جمهوري، بل كان أشبه بسوق عتبة، وحتى السوق دا تم تطويره، وبصراحة فيه حاجات كتير اتدلعنا فيها".

وأضاف: "الولد أنهك من كثرة المسابقات، وفي النهاية وقع من شدة الإرهاق كانت أعمار وأقدار، لكن كل مسئول كان يجب أن يؤدي دوره".

وأكمل: "لولا إصرار الأم على استكمال الموضوع، ولولا متابعة النيابة وتحقيقها بقوة، ما كانت الحقيقة ظهرت بهذا الشكل، وكشفت سوء التنظيم والعشوائية في تنفيذ القرارات".

وتابع: "لا أشك لحظة في أن الدكتور أشرف صبحي سينفذ القانون، وكل واحد هيأخذ حقه، سواء رئيس لجنة أولمبية أو مسئول عن حمام سباحة. لو كل مسئول ركز في شغله، كان ممكن نلحق الموضوع".

واختتم شوبير حديثه بشكر النيابة العامة على دورها، متوقعًا صدور قرارات حاسمة تعيد الأمور إلى نصابها الصحيح.