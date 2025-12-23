شوبير يكشف أسباب الفوز الصعب لمصر أمام زيمبابوي

كشف الإعلامي أحمد شوبير أسباب فوز المنتخب الوطني المصري الصعب على نظيره الزيمبابوي امس في أولى مباريات كأس الأمم الإفريقية .



وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي مع شوبير على راديو أون سبورت إف إم أن منتخب مصر فرض سيطرته الكاملة في أول ربع ساعة من اللقاء، وسط حضور جماهيري بلغ نحو 35 ألف متفرج، إلا أن التسرع وعدم الهدوء أمام المرمى أدّيا إلى ضياع أربع فرص محققة كانت كفيلة بحسم المباراة مبكرًا.



وأشاد شوبير بأداء الحكم عيسى سي، مؤكدًا أنه أدار المباراة بحيادية كاملة دون أي أخطاء مؤثرة، كما استعرض تشكيل المنتخب الوطني أمام زيمبابوي، مشيرًا إلى التغيير الذي أجراه الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، بخروج إمام عاشور ونزول مصطفى محمد، في محاولة لتنشيط الشق الهجومي.

وأشار شوبير إلى آخر تطورات إصابة مصطفى محمد قبل المواجهة المرتقبة أمام جنوب أفريقيا، موضحًا أنه دعا بالشفاء للكابتن حسام حسن بعد تعرض كل من مصطفى محمد ومحمد حمدي لإصابات خلال اللقاء.

أعرب حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن سعادته الكبيرة بتحقيق الفوز على منتخب زيمبابوي في مستهل مشوار الفراعنة ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وجاء الانتصار بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد أدرار بمدينة أغادير المغربية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالمجموعة الثانية، التي تضم أيضًا منتخبي جنوب أفريقيا وأنجولا.

وأكد العميد أن حصد النقاط الثلاث في بداية المشوار يُعد أمرًا بالغ الأهمية، خاصة في ظل صعوبة مباريات الافتتاح بالبطولات القارية.

إهدار الفرص سبب صعوبة اللقاء

وفي تصريحات تلفزيونية عقب المباراة، أوضح حسام حسن أن لاعبي المنتخب أضاعوا عددًا كبيرًا من الفرص المحققة، وهو ما تسبب في تعقيد المباراة أكثر من اللازم. وأكد أن منتخب مصر كان الطرف الأفضل والأجدر بالفوز، إلا أن غياب التركيز أمام المرمى منح المنافس فرصة للعودة إلى أجواء اللقاء.