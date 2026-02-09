تعليق غير متوقع من الغندور علي انضمام كهربا لنادي إنبي

أعلن نادي إنبي رسميا عن إتمام تعاقده مع اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا" في صفقة انتقال حر، وذلك لتدعيم صفوف الفريق في الفترة المقبلة.

و علق الاعلامي خالد الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:آخر فرصة لكهربا للعودة لمستواه في ناديه الأصلي بلا اي ضغوط.

وتأتي هذه الخطوة بعد انتهاء علاقة اللاعب بنادي القادسية الكويتي، في تجربة وصفتها التقارير بأنها لم تكن على قدر الطموحات الفنية لكلا الطرفين.

وكشف النادي البترولي عن منح "كهربا" الرقم 10، وهو ما يعكس المراهنة الكبيرة على إمكانيات اللاعب في قيادة هجوم الفريق واستعادة بريقه من جديد في الدوري المصري.