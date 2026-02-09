اول ظهور لـ محمود كهربا في تدريبات إنبي بعد الإعلان عن ضمه

أعلن نادي إنبي رسميا عن إتمام تعاقده مع اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا" في صفقة انتقال حر، وذلك لتدعيم صفوف الفريق في الفترة المقبلة

ونشر الإعلامي هشام حنفي اول ظهور للاعب محمود عبد المنعم "كهربا من تدريبات نادي إنبي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتأتي هذه الخطوة بعد انتهاء علاقة اللاعب بنادي القادسية الكويتي، في تجربة وصفتها التقارير بأنها لم تكن على قدر الطموحات الفنية لكلا الطرفين.

وكشف النادي البترولي عن منح "كهربا" الرقم 10، وهو ما يعكس المراهنة الكبيرة على إمكانيات اللاعب في قيادة هجوم الفريق واستعادة بريقه من جديد في الدوري المصري.