حملة مكثفة لإعادة الانضباط بأحياء مدينة العبور بالقليوبية

شن محلس مدينة العبور بمحافظة القليوبية حملة لإعادة الانضباط بمختلف أحياء المدينة.

تكثيف الحملات

واكد المهندس تامر جبر " رئيس جهاز تنمية مدينة العبور "على ضرورة التصدي لكافة أشكال الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، شنّ جهاز المدينة حملة إشغالات مسائية موسعة استهدفت عدداً من الأحياء والمحاور الرئيسية. وجاءت الحملة تحت إشراف إدارتي التنمية والأمن بالجهاز، واستهدفت( الحي الأول، وحي الشباب، والحي التاسع، والحي الرابع، إلى جانب الطرق الرئيسية والمحاور الداخلية بتلك الأحياء)، وذلك في إطار خطة متكاملة لإعادة الانضباط ومنع عودة المخالفات. وأسفرت الحملة عن رفع كافة الإشغالات والتعديات على الأرصفة ونهر الطريق، وإزالة الباعة الجائلين والفروشات العشوائية التي تعوق الحركة المرورية وتؤثر على السيولة المرورية وسلامة المواطنين ، مع التحفظ على المضبوطات والمهمات بمقر الجهاز لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد" رئيس الجهاز "علي استمرار الحملات بشكل دوري ومفاجئ بمختلف مناطق المدينة، وعدم التهاون مع أي مظاهر عشوائية أو تعديات، مشدداً على تطبيق القانون بكل حسم حفاظا على النسق الحضاري والوجه اللائق لمدينة العبور.