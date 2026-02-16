قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع شخص في حادث اصطدام قطار بمزلقان بني قره بأسيوط
منفذ هجوم شاطئ بوندي الأسترالي يمثل أمام القضاء
وكالة مهر: المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن ستعقد غدا بمقر السفارة العمانية في جنيف
جدل واسع بعد حذف اسم «فلسطين» من معروضات المتحف البريطاني| إيه الحكاية؟
رئيس الهيئة العربية للتصنيع: توطين صناعة المصاعد في مصر خطوة لتعظيم المكون المحلي
الثانية صباحا.. مواعيد غلق المحال التجارية في رمضان
بيتكوين تتراجع إلى 68 ألف دولار مع استمرار المخاوف بشأن أسعار الفائدة الأمريكية
بأمر القانون.. خفض ساعات العمل في رمضان لهؤلاء الموظفين
وزيرة التنمية المحلية تعلن مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 16 فبراير 2026| فيديو
دوام الرفعة والأثر.. رئيس الوزراء يهنئ فضيلة شيخ الأزهر بقدوم شهر رمضان المعظم
ترامب يمنح نتنياهو إشارة الانطلاق نحو إيران.. تفاصيل تكشف ما وراء القرار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملة مكثفة لإعادة الانضباط بأحياء مدينة العبور بالقليوبية

جانب من الحملات
جانب من الحملات
إبراهيم الهواري

شن محلس مدينة العبور بمحافظة القليوبية حملة لإعادة الانضباط بمختلف أحياء المدينة. 

تكثيف الحملات 

واكد المهندس تامر جبر " رئيس جهاز تنمية مدينة العبور "على ضرورة التصدي لكافة أشكال الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، شنّ جهاز المدينة حملة إشغالات مسائية موسعة استهدفت عدداً من الأحياء والمحاور الرئيسية. وجاءت الحملة تحت إشراف إدارتي التنمية والأمن بالجهاز، واستهدفت( الحي الأول، وحي الشباب، والحي التاسع، والحي الرابع، إلى جانب الطرق الرئيسية والمحاور الداخلية بتلك الأحياء)، وذلك في إطار خطة متكاملة لإعادة الانضباط ومنع عودة المخالفات. وأسفرت الحملة عن رفع كافة الإشغالات والتعديات على الأرصفة ونهر الطريق، وإزالة الباعة الجائلين والفروشات العشوائية التي تعوق الحركة المرورية وتؤثر على السيولة المرورية وسلامة المواطنين ، مع التحفظ على المضبوطات والمهمات بمقر الجهاز لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 

وأكد" رئيس الجهاز "علي استمرار الحملات بشكل دوري ومفاجئ بمختلف مناطق المدينة، وعدم التهاون مع أي مظاهر عشوائية أو تعديات، مشدداً على تطبيق القانون بكل حسم حفاظا على النسق الحضاري والوجه اللائق لمدينة العبور.

القليوبية العبور حملات محافظة القليوبية بنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان يوم اي

الأربعاء أم الخميس؟.. البحوث الفلكية تحسم موعد رمضان 2026

أسعار الدواجن

قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

دموع تختلط بعبارات الشكر | لحظات أخيرة بمكتب محافظ بورسعيد قبل المغادرة

دموع تختلط بعبارات الشكر.. اللحظات الأخيرة لمحافظ بورسعيد قبل المغادرة

عداد الغاز

متحدث البترول يكشف عن حقيقة وصول تكلفة عداد الغاز لـ60 ألف جنيه

بماذا أوصي محافظ بورسعيد قبل مغادرته المحافظة عقب توجيه الشكر له

بماذا أوصي محافظ بورسعيد قبل مغادرة مكتبه؟

الأهلي

أول رد من الأهلي على أحداث مباراة الجيش الملكي

إمام عاشور

مهمل ومندفع.. مصطفى عبده يوجه رسالة حاسمة لإمام عاشور

شوبير

هل المباراة المقبلة بدون جمهور؟.. عقوبات مرتقبة على الأهلي من الكاف

ترشيحاتنا

سماعات أذن

بميزات احترافية .. هواوي تكشف عن سماعات أذن لاسلكية جديدة إليك أهم مواصفاتها

نظام التشغيل ويندوز 11

طال انتظارها.. مايكروسوفت تطرح لمستخدمي ويندور 11 ميزة جديدة فما هي؟

أندرويد 17

أندرويد 17 يحصل على جدول إصدار أسرع مع إطلاق نهائي متوقع في يونيو

بالصور

طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل

طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل
طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل
طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل

كنز غذائي.. ماذا يفعل المشروم لجهازك الهضمى؟

المشروم
المشروم
المشروم

تحذيرات من شرائها.. سيارة نيسان "محبوبة الجماهير" تواجه أزمة ثقة حول العالم

نيسان
نيسان
نيسان

الطقس البارد يفضح مزاعم مدى السيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية في الشتاء
السيارات الكهربائية في الشتاء
السيارات الكهربائية في الشتاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

المزيد