مسلسل جودر2 الحلقة 14 .. الشمعيين يضحوا بشقيقهم محمد علي رزق لتشغيل الكنوز الأربعة

شهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل “جودر2” العديد من الأحداث والتى من أبرزها زيارة الشمعيين للكهين طغميوش (علاء مرسي) ليطلبوا منه طريقة تشغيل الكنوز الأربعة ويطلب منهم أن يضحوا بشخص منهم حتى تأكله الخفافيش ثم يخبرهم بالطريقة ويقرروا أن يضحوا بشقيقهم شامع (محمد علي رزق).

وفى مشهد مؤثر ، الجني داهش (علي صبحي) يذهب مع جوهرة (تارا عماد) إلى جودر (ياسر جلال) لتعتذر له عن ما فعلته وتتطلب أن تقيم معه بعد ان استولي الشمعيين عن قصر والدها الشيخ عبدالأحد (أحمد بدير)





موعد عرض حلقات مسلسل جودر 2

وتعرض حلقات مسلسل جودر على قناة dmc فى تمام الساعة ١٢:١٥ صباحا والإعادة وتعرض على dmc دراما فى تمام الساعة التاسعة مساءا والإعادة ٣ صباحا ، وتعرض أيضا على إحدى المنصات الشهيرة.

يعيد مسلسل جودر، المُشاهد مرة أخرى إلى زمن الكبار والحكايات الفريدة والأحداث الفريدة التي يقدمها صناع المسلسل، بشكل خاص جدًا، وبمستوى إخراجي لا يقارن، وكلها عوامل تجعل المشاهد المصري في حالة انتظار وتشوق للمسلسل لاسيما أن حكايات شهرزاد ليست غريبة على الإطلاق عن مواسم رمضان في العقود الماضية.

مسلسل جودر ينطلق بالمشاهدين إلى عالم عجيب يختلط فيه السحر بالحقيقة والخيال بالواقع بتأثيرات بصرية لم يسبق استخدامها في أعمال سابقة في سوق الدراما المصري، وكذلك كشف البرومو عن إمكانيات ضخمة سخرتها الشركة المنتجة.

المسلسل يقوم ببطولته ياسر جلال والذى يقدم فيه شخصيتي "شهريار وجودر المصري"، الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا، بين التاجر "عمر" وما حدث له ولأخويه، يشاركه البطولة نور اللبنانية، وياسمين رئيس، وأحمد فتحي، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري