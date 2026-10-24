صحة الشرقية تٌنفذ 167 ألف زيارة منزلية لتقديم خدمات صحية وعلاجية مجانية لكبار السن وذوي الهمم

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن القطاع الصحي يأتي على قائمة أولويات العمل التنفيذي، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ«كبار السن»، وانطلاقا من الإيمان بأن صحة المواطن تمثل جوهر العمل الحكومي الحقيقي، فإن المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة تضمن تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأشار الأشموني إلى استمرار دعم هذه المنشآت الصحية بالمحافظة بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، بما يساهم في سرعة التشخيص ودقة العلاج، وتقليل قوائم الانتظار، وتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى.

في سياق متصل، أوضح الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، استمرار التواجد المكثف لأطباء وتمريض وحدات الرعاية الأولية بالفرق الطبية المتحركة بمختلف الوحدات الصحية بالمحافظة على مدار أيام الجمع والعطلات الرسمية.

وقال وكيل وزارة الصحة بالشرقية إنه على مدار يوم أمس، الجمعة، تم خلالها تقديم 2201 زيارة منزلية لكبار السن و18 زيارة لذوي الهمم.

وجدير بالذكر أن إجمالي عدد الزيارات التي قامت مديرية الصحة بتنفيذها على مدار 106 أسابيع بلغ 167 ألفًا و109 زيارة منزلية لتقديم الخدمات الطبية والكشف على أمراض "الضغط، والسكر، وأمراض القلب، والاعتلال الكلوي، وأمراض الجهاز الهضمي، وأمراض سوء التغذية كالأنيميا والسمنة، وفحص النظر والأسنان"، وكذلك تقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي والمشورة الغذائية اللازمة لكبار السن، وتقديم العلاج اللازم أو إحالة الحالات المرضية التي تستدعي تدخلات طبية متقدمة للمستشفيات التابعة للمديرية وذلك تزامنا مع المبادرة الرئاسية (100 يوم صحة).