تكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات المخالفة لإعادة الانضباط إلى الشوارع بالشرقية

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف الجهود على مدار اليوم لرفع كافة الإشغالات والتعديات من الشوارع، بما يحقق السيولة المرورية ويعيد الانضباط والمظهر الحضاري؛ شنت الأجهزة التنفيذية اليوم حملات ميدانية مكبرة بنطاق المحافظة.

وأكد محافظ الشرقية أن محمد أبو هاشم رئيس حي ثان الزقازيق قاد حملة إشغالات لرفع كافة التعديات والإشغالات التي تعيق حركة السير بشوارع ( احمد اسماعيل - طلبة عويضة) واماكن متفرقة بنطاق الحي حيث تم رفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات من حرم الطريق، وفك التكدسات المرورية التي تعيق حركة السير، بما يسهم في إعادة الانضباط بالشوارع وتحقيق المظهر الحضاري اللائق.

وفي منيا القمح تابع المحاسب السيد عبد الرازق مع قسم الإشغالات برئاسة المركز، تنفيذ حملة إشغالات لرفع كافة التعديات والإشغالات بمحيط شارع ( سعد زغلول) ، وقد أسفرت الحملة عن رفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق والتنبيه على أصحاب المحال بالإلتزام بخطوط التنظيم وعدم التعدي على حرم الطريق مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز بلبيس قاد اشرف عامر رئيس المركز ، مع قسم الإشغالات برئاسة المركز، تنفيذ حملة إشغالات لرفع كافة التعديات والإشغالات التي تعيق حركة السير بمحيط طرق ( ابو بكر الصديق - جمال عبد الناصر - طريق عبد المنعم رياض - شارع بورسعيد ) ، حيث تم رفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات من حرم الطريق، وفك التكدسات المرورية التي تعيق حركة السير، بما يسهم في إعادة الانضباط بالشوارع وتحقيق المظهر الحضاري اللائق.

أكد محافظ الشرقية استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة لفرض هيبة القانون والحفاظ على المظهر الحضاري والسيولة المرورية بالشوارع بمختلف مراكز ومدن المحافظة.