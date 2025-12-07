حسام الغمري: ثورة 30 يونيو أنقذت الدولة.. والتاريخ سينصف الرئيس السيسي

وجّه الإعلامي حسام الغمري تحية خاصة لثورة 30 يونيو، مؤكدًا أنها بمرور الوقت تثبت صحة رؤيتها وإنقاذها للدولة، قائلاً: "غفر الله لمن تأخر عن المشاركة في ثورة 30 يونيو زي حالاتي كده".

التاريخ سيُنصف الرئيس السيسي

وخلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة صدى البلد، أكد الغمري أن التاريخ سيُنصف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن الله سيجعل الأيام شاهدة على دوره في حماية الدولة المصرية.

وأشار الغمري إلى تصريحات منسوبة لمدير الموساد تحدث فيها عن نجاح الرئيس السيسي في إحباط مخطط لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، مضيفًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترف بقوة الرئيس السيسي وصلابة الدولة المصرية.

وأضاف أن العقلية الأمريكية تشهد تحولًا هادئًا، بعدما أصبحت واشنطن أكثر حرصًا على مصالحها، وتراجعت عن تصدير الشعارات والقيم المضللة مثل الديمقراطية التي استخدمتها منذ الحرب الباردة.

مئات المنصات الجديدة

وفي ختام حديثه، لفت الغمري إلى أن جماعة الإخوان أطلقت خلال الفترة الأخيرة مئات المنصات الجديدة بتمويلات ضخمة، بهدف نشر الشائعات والتشويه المستمر ضد الدولة المصرية.