محافظ الدقهلية: الرئيس السيسي يراهن على عقول الشباب المصري والمبتكرين

أكد محافظ الدقهلية طارق مرزوق، أن الدولة المصرية عظيمة بكنوزها البشرية وعقول أبنائها وعلمائها، وأن من أهم العناصر الأساسية التي تقود الأمم هي الشباب، لافتا إلى أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، يراهن على عقول الشباب المصري، والدولة تفتح مسارات متعددة أمام الموهوبين والمبتكرين عبر المبادرات الرئاسية ومراكز الإبداع التكنولوجي، ومسابقات البحث العلمي، وبرامج اكتشاف ورعاية الموهوبين في التعليم قبل الجامعي والجامعي.



جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، اليوم /الأحد/، لأجنحة المعرض المحلي الثانوي السادس عشر للعلوم والهندسة التابع لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية المقام بمدرسة الشهيد أحمد موافي المتميزة للغات بطلخا، حيث أبدى المحافظ إعجابه بما تضمنه المعرض.



وقال: "ما رأيته اليوم في هذا المعرض دليل على وعي أطفالنا وشبابنا، وأن لدينا عقولًا متميزة يجب رعايتها بشدة، لأنهم كنوز مصر الحقيقية، وما شاهدته من مستوى فكري وعلمي لدى الطلاب يفوق مجرد مشروعات مدرسية، ويعكس قدرات واعدة تستحق الاستثمار والمتابعة".



وأضاف المحافظ أن ما شاهدته وما سمعته من ابتكارات هو دليل على إدراك شبابنا لمشاكل ومتطلبات المواطنين، وأن كثيرًا من المشروعات المعروضة تناولت قضايا تمس حياة المواطنين اليومية مثل ترشيد استهلاك الطاقة، وحماية البيئة، وتحسين الخدمات، وهو ما يعكس وعيًا مبكرًا لدى الطلاب بدور العلم في خدمة المجتمع".



وكان المحافظ قد استمع إلى شرح مفصل من الطلاب عن مشروعاتهم البحثية وابتكاراتهم في مختلف المجالات العلمية والهندسية، وأدار حوارات مباشرة معهم حول فكرة كل مشروع وأهدافه وفائدته للمجتمع .



ويضم المعرض 147 مشروعا اشترك فيه 202 طالب وطالبة من مختلف مدارس الدقهلية العامة والخاصة والتجريبية واللغات، وسيتم تصفيتهم من خلال مسابقة تنظمها مديرية التربية والتعليم عن طريق لجان متخصصة من أساتذة الجامعات والجهات المعنية، وسيتم تصعيد الفائزين إلى المسابقة النهائية على مستوى الجمهورية، والتي ستنعقد في مكتبة الإسكندرية، والفائزون سيتم منحهم منحا دراسية في الخارج.



وأكد أن هؤلاء الشباب سيصبحون رموزًا في المجتمع، لهم بصمة حقيقية، وسيمثلون مصر أمام المحافل الدولية، معربًا عن ثقته في أن استمرار رعاية هذا الجيل علميًا ونفسيًا سيفرز روادًا في مجالات الهندسة والبحث العلمي والتكنولوجيا خلال السنوات المقبلة.



وأوضح أن العالم كله يعيش اليوم في سباق حقيقي من أجل النهوض بالدول من خلال العلم والابتكار والبحث العلمي، وأن الدول التي تستثمر في عقول أبنائها هي القادرة على المنافسة، مؤكدًا أن مصر تسعى بقوة لتكون في مقدمة هذه الدول، وشباب الدقهلية جزء أصيل من هذا الطموح.



وشدد المحافظ قائلًا "لكي تستمر نهضة مصر، لابد من تشجيع هؤلاء الشباب على مواصلة الابتكار، وتشجيع أولياء الأمور على دعم أبنائهم بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن الدعم المعنوي من الأسرة والمدرسة لا يقل أهمية عن الدعم المادي والتقني للمشروعات".



وأعرب عن دعمه الكامل لهذه المسابقة لتصبح مسابقة ذات طابع دولي يمثل فيها شباب الدقهلية ومصر أمام المحافل العالمية، موجها الشكر لمديرية التربية والتعليم والقائمين على تنظيم المعرض، ومؤكدًا أن المحافظة ستواصل دعم كل الفعاليات التي تحتضن الموهبة والابتكار وتفتح آفاقًا جديدة أمام طلابها.



شارك مع المحافظ في جولته المهندس محمد الرشيدي مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، وبسيوني محمد وكيل مديرية التربية والتعليم، وقيادات مديرية التربية والتعليم، ومديري الإدارات التعليمية، وإسلام النجار رئيس مركز ومدينة طلخا.

