محافظ المنوفية: "مشروعك" يوفر 51 فرصة عمل بتمويل يقارب 6 ملايين جنيه

صرح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بأن فرص العمل التي وفرها المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" خلال شهر نوفمبر 2025 بلغت 51 فرصة عمل بنطاق المحافظة وذلك من خلال تنفيذ 27 مشروع ( تجاري ، خدمي ) بتمويل يقارب 6 ملايين جنيه ، مشيراً إلى الاستمرار في توفير كافة التسهيلات اللازمة لتعظيم دور مبادرة " مشروعك " وذلك في إطار دعم خطة الدولة في مجال تشجيع الشباب علي العمل الحر وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تساهم في توفير فرص عمل مناسبة للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

كما وجه محافظ المنوفية القائمين على البرنامج بضرورة التوسع فى تكثيف الحملات التوعوية ولا سيما في القرى وتوفير آليات جاذبة للشباب و دراسات جدوى لجميع المشروعات ، وكذا تبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، بالإضافة إلى تقديم كافة التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض وتوفير تدريب فني وإداري لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج.

فيما أكد محافظ المنوفية حرصه التام على تقديم كافة أوجه الدعم للتوسع في إقامة العديد من المشروعات من خلال برنامج مشروعك لما يمثله من دور محوري في تنمية ودفع عجلة الإنتاج بشتى المجالات وخلق فرص عمل جديدة للشباب والمرأة المعيلة بقري وأحياء المحافظة ، وذلك بهدف خلق جيل جديد من المستثمرين الشباب مما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة .