إبداع ووعي وفنون.. 460 طفلًا يشاركون في فعاليات قافلة «أنتِ الحياة» بالمنوفية

نظّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، فرع ثقافة المنوفية، بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة والجهات التنفيذية بالمحافظة، فعاليات قافلة «أنتِ الحياة» بمدرسة الشهيدات بقرية كفر السنابسة بمنوف، أمس السبت، وذلك بهدف تقديم خدمات توعوية وصحية وثقافية واجتماعية لأهالي القرية، وتنمية الوعي الفني لدى الأطفال، ودعم الإبداع والمواهب، وغرس حب القراءة والفنون في نفوسهم منذ الصغر، وفتح آفاق أرحب أمامهم نحو مستقبل يقوم على الوعي والتنوير.

وتضمنت الفعاليات مشاركة 460 طفلًا، قدموا خلالها رسومات متنوعة عبّرت عن خيالهم الواسع وقدراتهم الإبداعية، إلى جانب فقرات مسرح العرائس، وتقديم حكايات تعليمية هادفة، بالإضافة إلى ورش رسم على الوجه. وقد لاقت القافلة تفاعلًا كبيرًا من الأطفال، الذين أعربوا عن سعادتهم بالمبادرة وما توفره من فرص تعليمية وترفيهية هادفة في آن واحد.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار جهود مؤسسة حياة كريمة، بالتعاون مع الجهات الشريكة، لتعزيز دور الثقافة والفنون في بناء شخصية الطفل وتنمية مهاراته الإبداعية في القرى والمناطق المستهدفة، دعمًا لرؤية الدولة في بناء الإنسان المصري وتنمية الوعي الوطني والثقافي.

وأكد محافظ المنوفية حرصه واهتمامه بالنهوض بقطاع الثقافة والفنون، باعتبارهما من أدوات القوى الناعمة التي تشكل وجدان الإنسان المصري، مشيرًا إلى تقديم الدعم الكامل لكافة الفعاليات والأنشطة التي تسهم في الاكتشاف المبكر للمواهب، وتحفيز الطاقات الإبداعية في مجالات الثقافة والفنون والابتكار، وتعزيز الانتماء الوطني لدى الأطفال.