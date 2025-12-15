ضبط مخزنين في المنوفية داخلهما مواد غذائية مجهولة المصدر وبدون مستندات.. صور

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنوفية برئاسة المحاسب أسامة عز الدين حملات تفتيشية مفاجئة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي للممارسات الاحتكارية ، حيث تمكنت إدارة تموين قويسنا من ضبط 2 مخزن مواد غذائية لحيازتهما ٣ طن أرز، ٣ طن سكر حر ، ١٠٠ شرنك عصير بدون مستندات مجهولة المصدر ، وتم تحرير 6 محاضر جنح عدم اعلان عن اسعار السلع وعدم وجود شهادة صحية.

كما تمكنت إدارة تموين الباجور من تحرير ٥ محاضر جنح عدم الإعلان خلال حملة تفتيشية على المنشآت العامة والمحلات وتجار الجملة.

وأسفرت عن ضبط ٥٠ كرتونة فلاش منتهى الصلاحية بداخل كل كرتونة 20 زجاجة زنة ٤٠٠ جرام .



وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفات.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية علي ضرورة استمرار شن الحملات التفتيشية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة حيال أي مخالفات يتم رصدها ، مشدداً علي عدم التهاون مع أي منشأة تعمل خارج الإطار القانوني حفاظاً علي حقوق المستهلكين .

